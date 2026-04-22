我是廣告 請繼續往下閱讀

近年來加密貨幣備受全球市場關注，銀行也積極拓展應用場景，除開放信用卡點數回饋可兌換虛擬貨幣，聯邦銀行今（22）日更攜手MaiCoin數位資產買賣平台推出聯名卡，刷卡消費累計U幣，並可兌換等值新台幣1元的比特幣、以太幣、美元穩定幣等加密貨幣，讓消費也能累計數位資產，上市初期發卡目標2萬張。根據業者透露，銀行卡友最愛兌換比特幣及以太幣，而交易平台客戶刷卡最愛換美元穩定幣。聯邦銀行總經理許維文表示，面對金融科技與數位資產快速發展，聯邦銀行在穩健中求創新，雙方過去在虛擬資產保管及紅利點數兌換加密貨幣序號已建立深厚合作基礎，這次攜手推出全新型態的「聯邦MaiCoin聯名卡」，主打「自己選、自由換」，讓每一筆日常消費都能轉換成為專屬個人的數位資產。透過這次跨界合作象徵彼此關係再度深化，更展現聯邦銀行積極拓展數位資產生態圈的決心。MaiCoin集團董事長劉世偉也提到，隨著加密貨幣逐步主流化，大眾對產業的關注度逐漸提升，然而也觀察到，不少潛在用戶對數位資產雖然感興趣，但礙於需要花心力理解，而始終處於觀望階段。現在可以透過信用卡這一項生活常用的金融工具，讓卡友從熟悉的消費情境出發，藉由既有行為自然累積加密貨幣相關回饋，逐步建立認識並進而加入數位資產生態圈；未來MaiCoin亦將持續與傳統金融機構及多元生活場景合作，擴大用戶接觸管道，讓數位資產逐步成為大眾日常生活的一部分。聯邦MaiCoin聯名卡以「日常消費—自由轉換加密貨幣」的概念，讓卡友的日常消費，都能累積並自由兌換加密貨幣序號。聯邦銀行也針對聯名卡打造新的「U幣」機制，透聯名卡消費累積，最高4.5%U幣回饋，每1個U幣可兌換等值新台幣1元的比特幣、以太幣、泰達幣、USD Coin及MAX Token等多種加密貨幣序號，持卡人可依需求靈活兌換，使消費不僅是消費，而是讓消費也能累積數位資產。MaiCoin也透露，以過去合作信用卡點數兌換加密貨幣情況來看，卡友兌換最多的還是比特幣及以太幣，但MaiCoin客戶則喜歡用信用卡點數換美元穩定幣或是MAX Token，因為美元穩定幣可以再拿來買加密貨幣，MAX Token可折抵交易手續費等。目前市面上除了這張聯邦MaiCoin聯名卡之外，凱基銀行去年3月底也推出國內首張結合加密貨幣回饋的「凱基幣享卡」，除了提供卡友刷卡消費國內一般消費1% 、海外一般消費2%幣享點之外，指定消費享3%幣享點，完成指定任務最高可達7% ，且海外交易免手續費之外，每1幣享點可兌換等值1元加密貨幣，而新戶首年以幣享點於MAX數位資產交易所兌換3大指定加密貨幣包括比特幣、以太幣、泰達幣，可額外獲得50%加碼回饋。