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正寬法師高人氣 田馥甄也為她飛到韓國

▲「五味子醬核果拌藕片」由正寬法師設計，算是較接近所謂的「寺剎料理」的菜式。（圖／漢來美食提供）

▲「覆盆子糖醋猴頭菇」裡用上了正寬法師理念、天然發酵出的覆盆子醬。（圖／漢來美食提供）

漢來美食宣告，開出集團第22個品牌「樂蔬 Le Shu」，進駐台中漢神洲際購物廣場，還特別邀請曾獲Netflix《主廚的餐桌》專題報導、韓國千年古剎白羊寺的正寬法師合作。事實上，許多世界級米其林主廚慕名至白羊寺學習，她也曾受邀至台灣多次客座餐會，分享禪食，就連歌手田馥甄也為了她的料理特地飛韓國。近年韓國觀光興起「寺廟寄宿」（Templestay）新玩法，不少外國人到寺廟住宿體驗半日或是兩天一夜等，行程包含禮佛、冥想以及「寺剎料理」，其中因為Netflix的節目，包含《黑白大廚2》有參賽者善財法師，而《主廚的餐桌》也專題報導韓國千年古剎白羊寺的正寬法師，因而讓「寺剎料理」在近年成為新飲食熱潮。而去（2025）年年底，金曲歌后田馥甄還特地飛到韓國白羊寺，就為了體驗正寬法師親手製作的寺剎料理，她還發文提到因為乾淨而舒服的飲食，豐盛了心靈，身體也無比輕盈，「每天都在期待吃飯！」正寬法師在台灣這幾年受邀來台多次，尤其已經與台灣餐廳包含綠星餐廳「THAMAS CHIEN」一同展演客座餐宴，也因為多次住在台北漢來飯店、吃到漢來美食旗下中餐廳「名人坊」為其特製的蔬食料理，不知不覺之間也拉起了漢來美食與正寬法師的緣分。據漢來美食副總吳若寧表示，因集團正籌備新的蔬食品牌「樂蔬」，於是開口邀請正寬法師也一同加入，期望讓更多年輕人也開始因為健康而吃蔬食，也盼望讓台灣人吃到不一樣的蔬食。最後正寬法師也點頭為了新品牌設計多道菜色，雙方並熱烈討論最後挑選三道菜。吳若寧提到，台灣蔬食人口目前已突破300萬，如果將台灣的蔬食發展分為三個階段來看，1.0時代是宗教素，吃的是傳統素食。2.0時代是健康素，吃的是多樣化、仿葷的變化性蔬食。3.0時代則是覺知飲食、美學與哲學，是一種體驗與理念。而正寬法師以其「自然律動」與「發酵美學」聞名全球，因此也貼合品牌「尊重季節、講求覺知」的理念。正寬法師的蔬食料理曾被紐約時報評為「世界上最精緻的食物」，但許多吃過「寺剎料理」的人都知曉，各道菜餚較少重口味，也無繁複料理技巧。也因此此次正寬法師為了「樂蔬」設計的菜色中，就以「五味子醬核果拌藕片」較接近所謂的「寺剎料理」，新鮮藕片汆燙後，再加入南瓜子、葵花子、花生混和釀造醬油、韓式五味子醬調味，吃起來鮮脆爽口。漢來美食中餐品牌總經理羅嶸也不諱言，過於道地傳統的「寺剎料理」，其實並不適合在餐廳直接展現，因為少了古寺、也少了法師們的帶領與解說，無法將其美妙滋味直接呈現給消費者。也因此正寬法師還是有為了大眾口味而研發其他菜色，像是「覆盆子糖醋猴頭菇」，是正寬法師去看過台中新社的菇場之後所萌生的想法，選用台灣在地猴頭菇，切丁後過油再加上櫛瓜、碧玉筍，並以些許韓國辣醬題為，尤其要加入依正寬法師手法而製作的天然果實發酵之覆盆子醬，滋味酸甜濃郁又下飯。正寬法師總是說著「我不是廚師，我是個出家人」，但為了推廣師蔬食她依舊不辭辛苦走遍各國，也試過許多異國蔬食料理，」簡單兩句話其背後意義似乎相當深遠，的確令人玩味。