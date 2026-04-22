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AI到底會不會泡沫化，成為近期科技產業界市場紛紛討論的熱門話題，針對AI泡沫議題，和碩董事長童子賢今（22）日表示，AI 技術本身絕非泡沫，其影響力將不下於當年的網路革命，強勁需求將重塑全球經濟形態，不過，他也示警，現在AI市場變化迅速，「不是所有參與的人都能存活。」童子賢今日出席玉山科技協會活動，受訪指出，市場對AI泡沫化的憂慮與危機意識，就跟2000年的網路泡沫化一樣，「講AI bubble這樣的觀念，就跟2000年前後在講網路bubble一樣。」他說，當年很多人懷疑網路有什麼用，家裡電腦放著不是很好用，幹嘛要連在一起？但現在回頭看，「如果沒有網路的話，你的手機跟你的電腦要怎麼運作？從銀行到聽音樂到購物，幾乎都進行不下去。」他認為，AI的影響力不亞於網際網路，AI可以促進現在所有數位化產品的生產力、方便性、智慧化，有一天AI將不再不需要雲端運算，它會進展到內建，AI也會進展到從個人的方便性到社會的生產力都高度依賴AI，然而在這個過程中，市場、技術發展都會很劇烈變化，商業模式、AI企業要怎麼定位，都會有很多的挑戰，「老實講，不是所有參與的人都能存活，因為競爭會非常的激烈，所以AI泡沫的風險是在」，還是要謹慎小心。另一方面，談到蘋果宣布現任執行長庫克正式交棒，由硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）接任，童子賢表示，現任執行長（庫克）表現很傑出，在他執掌蘋果將近15年期間，公司成長相當快，市值成長超過10倍以上。最重要的是，在全球十大科技領導廠商裡面，蘋果一直在最頂尖前幾名之列，表現傑出。他說，蘋果領導人能夠推動世代交替，看得出他們在管理制度上相當嚴謹。對於這樣傑出的公司，「我們除了讚嘆以外，也對領導人交接給予祝福」。而台灣產業界很多公司都是蘋果合作夥伴，相信業界對於蘋果交棒都會給予祝福。