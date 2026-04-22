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▲歡慶母親節，法布甜聯手晴天花藝推「甜與花」饗宴，打造充滿儀式感的佳節氛圍。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.22)

▲法布甜重磅推出「杜拜巧克力玫瑰塔」與「杜拜巧克力蛋糕」，巧妙結合了奢華與層次，將精品甜點推向新高度。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.22)

歡慶母親節，台中法式甜品「法布甜」顛覆傳統送禮窠臼，與知名美學品牌晴天花藝聯手，推出「甜與花」聯名饗宴，將花藝與甜品結合，不僅滿足味蕾 ，更以極致視覺體驗，打造充滿儀式感的佳節氛圍，搶攻送禮市場。法布甜負責人張淑卿說，今年母親節檔期以甜點搭配花藝為主軸，除延續母親節送禮需求，也強調視覺與味覺的整合體驗。產品設計以康乃馨、玫瑰等常見節慶花材為元素，搭配甜點禮盒，提供消費者多元選擇。寵愛媽咪，法布甜重磅推出「杜拜巧克力玫瑰塔」與「杜拜巧克力蛋糕」，巧妙結合了奢華與層次，將精品甜點推向新高度。杜拜巧克力蛋糕是嚴選頂級黑巧克力作為基底，結合特製開心果醬與酥脆細絲內餡。 杜拜巧克力塔則以手作酥脆塔殼，盛裝濃醇考克力甘那許，點綴開心果抹醬，層次分明。法布甜一向重視「食的安心」，在品質管控不容有半分妥協。今年，法布甜已取得HACCP及ISO 22000食品安全管理系統認證，從原料採收、生產加工到成品包裝，每一道工序都符合國際最嚴格的監測標準。張淑卿說，「給媽媽吃的，一定要是最好的，也要是最安全的。」這份認證是品牌對消費者最誠摯的健康承諾。張淑卿指出，近年母親節禮品市場逐漸朝向客製化與質感化發展，跨界合作形式亦日益增加，透過異業結合提升產品差異性與市場關注度。為此，法布甜今年特與明天花藝跨界合作，推出「甜與花」饗宴，即日起在門市開賣。晴天花藝以優雅、純粹風格著稱，本次特別為法布甜設計了節慶花禮，分別有粉色春日盛宴，以粉色康乃馨與玫瑰為主調，象徵母愛的慈祥與優雅，搭配法布甜招牌甜點，完美詮釋溫馨氣氛。其次是清新森林系花禮，以柔和的粉白花材揉合綠色包裝，呼應本次新品「開心果」的清新質感，送給時尚且充滿活力的現代媽咪。