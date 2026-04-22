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▲ 「晨均渼山」基地緊鄰鳳山水庫，翠綠山景，是每天起床就在眼前的日常。（圖／記者陳美嘉攝）

▲「晨均渼山」基地緊鄰鳳山水庫，翠綠山景，是每天起床就在眼前的日常。（圖／記者陳美嘉攝）

晨均建設的第二件作品「晨均渼山」（The Passion House）位於小港大坪頂。晨均建設總經理涂麗雅表示，選這塊地，是因為它讓人真正住進自然裡。基地緊鄰鳳山水庫，翠綠山景，是每天起床就在眼前的日常。建築採L型雙排連棟配置，確保每個戶型都擁有虹夕諾雅級的窗景。此外，晨均渼山距離高雄國際機場約15分鐘車程，加上附近規劃中的國道七號，同步推進中的捷運小港林園線 RL2 站亦鄰近本案，未來公共運輸將進一步完善，將為住戶提供一個可以在城市與自然之間自由切換的居住座標。涂麗雅指出，全棟規劃為L型雙單元，共12戶標準戶型與4戶頂層樓中樓。標準戶型坪數為37至38坪，涵蓋兩房與三房格局；樓中樓戶型則為46至50坪的開放空間，公設比27.5%。預計今年6月交屋，總價1,050萬元起。目前有2戶實登，分別是每坪27.12萬元和29.23萬元，是當初預售時的成交價。晨均渼山距離高雄國際機場約15分鐘車程。附近規劃中的國道七號，通車後將大幅縮短往來高雄市區的時間；同步推進中的捷運小港林園線 RL2 站亦鄰近本案，未來公共運輸將進一步完善。隨著小港運動中心（預計2026年完工）、新材料循環產業園區（預計2035年全面營運）等重大建設陸續到位，使大坪頂具備重新定義區域價值的潛力。「為對生活有追求的人而做」。涂麗雅指出，晨均渼山可以是週末離開市區、回到山居重新校準自己的第二居所。也適合以遠端工作為常態的人—當家同時也是工作室。同時也是寵物友善社區，社區內行人、機車、汽車各自分道，兼顧安全與生活品質。16戶的規模，一層僅兩戶，兼顧私密寧靜，也形塑質感相近的生活圈。結構上，該案各戶室內採用走上配管設計，管線走天花板而非埋入樓板，住戶可依據自身需求自由規劃隔間配置，展現空間「隨居住者而生」的核心理念。此外，從樓板結構層開始處理隔音，搭配氣密窗；在紗窗的選擇上，選用日本NBC防霾紗網「天網S 48網目」的設計讓視覺上幾乎透明，保留完整窗外山景；全棟配置德國倍世BWT Infinity A 全自動反洗過濾設備等。除了硬體的高規格配備，其數位物管導入中保無限及智慧社區系統，涵蓋保全連線、門窗感知防盜與智能包裹櫃，提供24小時的安全管理與生活便利。「晨均渼山」的建築設計，由曾獲2017年日本優良設計獎肯定的工二建築設計事務所操刀，也是晨均建設與工二建築繼「晨均日渼」之後的第二次合作。涂麗雅指出，晨均渼山最具辨識度的珊瑚紅色外牆，採用泥墨礦物漆，這種天然礦物塗料本身的機能性：零 VOC 零甲醛，預估耐久年限達20年，具備光觸媒自潔功能，雨水即可帶走牆面髒污，長久不變色、不變髒，大幅降低住戶日後的外牆管理成本。同時，其高透氣特性可為室內降溫約4-6°C，起到舒適減碳的作用。在質感上，礦物漆的細膩度堪比室內牆體塗料，呈現如高級瓷器般的啞光質感，在不同光線條件下展現不同的情緒表情。