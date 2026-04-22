本月初一艘載有近300位緬甸少數族裔羅興亞（Rohingya）人及孟加拉人的漁船，在從孟加拉前往馬來西亞的海上翻覆，僅有少數人倖存，至少250人死亡。有羅興亞難民坦言在孟加拉難民營幾乎看不到未來，偷渡到大馬、印尼是唯一生路。
本月9日，一艘拖網漁船從孟加拉南部出發，搭載大量乘客前往馬來西亞時，因船上人數超載又遇上惡劣海象，導致船隻失控翻覆，在安達曼海沉沒。倖存者稱船上擠了將近300人。括羅興亞難民及孟加拉公民，至少250人恐已罹難或失蹤，僅有9人被路過的貨輪救起。
路透社報導，羅興亞難民貝格姆（Rahila Begum）是少數倖存者之一，她抓著浮木在海上漂流兩天，才被孟加拉油輪救起，隨後被移交給孟加拉海巡。
孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）地區收容了近120萬名羅興亞人。他們在佛教徒占多數的緬甸，被認為是外來者，遭受迫害、衝突，才逃到孟加拉。但他們到孟加拉後被困在營地多年、被剝奪工作權、教育受限且糧食援助縮減，幾乎沒人能在孟加拉看到未來，卻也無法冒險返回緬甸。
貝格姆是數千名冒著飢餓與意外，搭乘破舊小船逃離孟加拉東南部營地惡劣環境的羅興亞穆斯林之一，他們每年的目標是前往印尼或馬來西亞等國。
由於國際援助日益枯竭，糧食配給縮減，迫使更多人踏上這段危險的航程，海上的死亡人數也隨之攀升。26歲的貝格姆坐在父母用防水布搭成的簡陋小屋內，裹著毯子、聲音因發燒和疼痛而顯得微弱，「我從沒想過自己能活下來，那感覺就像是生命的終點。」
貝格姆在2017年因緬甸軍方鎮壓逃往孟加拉，當時有超過73萬人羅興亞人逃亡。但在4年前她結婚後狀況惡化，她因為無法生育遭到毒打，「我知道我必須逃跑，這裡沒有我的容身之地。」
聯合國世界糧食計劃署（WFP）自本月起，開始根據難民營住戶的賺錢能力發放配給，每月發放的金額從12美元到7美元不等。一名養育4個孩子的父親説，因為有兒子已經18歲，因此他的配給從12美元減到7美元，但問題是兒子能賺到錢嗎？這些錢只夠買米、油，根本買不起魚或肉。
這種絕望情緒常被人口販子利用，甚至許多人蛇本身也是羅興亞人。一名24歲的人蛇集團蛇頭費薩爾（Faisal）説，他把20個人送上那艘沉沒的漁船，無一倖存，他坦言現在根本不敢接聽家屬尋求解答的電話。費薩爾2018年在販子的幫助下前往馬來西亞，隨後返回難民營入行。
聯合國難民署表示，2025年嘗試跨海的人數超過6,500人，其中近900名羅興亞人在安達曼海與孟加拉灣失蹤或死亡，是有紀錄以來傷亡最慘重的一年。而今年1月至4月中旬，已有超過2,800人嘗試跨海。
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路透社報導，羅興亞難民貝格姆（Rahila Begum）是少數倖存者之一，她抓著浮木在海上漂流兩天，才被孟加拉油輪救起，隨後被移交給孟加拉海巡。
孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）地區收容了近120萬名羅興亞人。他們在佛教徒占多數的緬甸，被認為是外來者，遭受迫害、衝突，才逃到孟加拉。但他們到孟加拉後被困在營地多年、被剝奪工作權、教育受限且糧食援助縮減，幾乎沒人能在孟加拉看到未來，卻也無法冒險返回緬甸。
貝格姆是數千名冒著飢餓與意外，搭乘破舊小船逃離孟加拉東南部營地惡劣環境的羅興亞穆斯林之一，他們每年的目標是前往印尼或馬來西亞等國。
由於國際援助日益枯竭，糧食配給縮減，迫使更多人踏上這段危險的航程，海上的死亡人數也隨之攀升。26歲的貝格姆坐在父母用防水布搭成的簡陋小屋內，裹著毯子、聲音因發燒和疼痛而顯得微弱，「我從沒想過自己能活下來，那感覺就像是生命的終點。」
貝格姆在2017年因緬甸軍方鎮壓逃往孟加拉，當時有超過73萬人羅興亞人逃亡。但在4年前她結婚後狀況惡化，她因為無法生育遭到毒打，「我知道我必須逃跑，這裡沒有我的容身之地。」
聯合國世界糧食計劃署（WFP）自本月起，開始根據難民營住戶的賺錢能力發放配給，每月發放的金額從12美元到7美元不等。一名養育4個孩子的父親説，因為有兒子已經18歲，因此他的配給從12美元減到7美元，但問題是兒子能賺到錢嗎？這些錢只夠買米、油，根本買不起魚或肉。
這種絕望情緒常被人口販子利用，甚至許多人蛇本身也是羅興亞人。一名24歲的人蛇集團蛇頭費薩爾（Faisal）説，他把20個人送上那艘沉沒的漁船，無一倖存，他坦言現在根本不敢接聽家屬尋求解答的電話。費薩爾2018年在販子的幫助下前往馬來西亞，隨後返回難民營入行。
聯合國難民署表示，2025年嘗試跨海的人數超過6,500人，其中近900名羅興亞人在安達曼海與孟加拉灣失蹤或死亡，是有紀錄以來傷亡最慘重的一年。而今年1月至4月中旬，已有超過2,800人嘗試跨海。