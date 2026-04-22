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2026年新北市長選戰已進入白熱化階段。根據《美麗島電子報》日前公布的最新民調顯示，國民黨參選人李四川僅以一個百分點的差距領先民進黨參選人蘇巧慧。對此，資深媒體人羅友志分析指出，「川伯」雖看似穩健，但蘇巧慧背後的「板土區」實力不容小覷，「換黨做看看」的議題在新北市早已存在。羅友志近日在臉書表示，很多人有疑問「川伯明明很穩，民調怎麼會跟蘇巧慧那麼接近？」根據他的觀察，新北市長「換黨做看看」這個議題是存在的，尤其擁有百萬人口、佔新北市總人口數4分之一的「板土區（板橋、土城）」。羅友志分析，蘇巧慧的本命區「土樹三鶯」，已從早年的國民黨優勢區，到2014年他參選市議員的時候，轉變為「3藍、7綠」的格局，蘇巧慧在當地擁有穩固的政治資產，此外，民進黨立委吳琪銘在土城的深耕，這次交棒其子吳昇翰，在綠營議員初選擊敗四連霸的老議員表現亮眼，展現出強大的人脈實力，成為蘇巧慧「做大的靠山」。羅友志指出，蘇系子弟兵張宏陸長期攻城掠地，成了板橋「換黨做做看」的灘頭堡，雖然近年國民黨立委葉元之越走越穩，但就地方服務而言，民進黨的團隊一向被人民信任，實力不容小覷。更不用說，當年蘇貞昌在台北縣長任內，對於「新板特區」的開發，對許多「不動產開發」、「建商」，有再造之恩。針對李四川的困境，羅友志分析，新北市長侯友宜執政後期「共利形象」不明，導致許多綠營基層不滿，這次總統大選時新北票數不如預期便可見端倪，李四川要壓制這股持續延燒的「換黨做看看」火苗，必須展現出有別於侯友宜、朱立倫體系的全新宣傳氣象。此民調由美麗島電子報委託進行，由戴立安設計問卷與分析，並委由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查於2026年4月8至4月10日進行，以設籍新北市且年滿20歲民眾為對象，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）進行調查。以住宅電話與行動電話雙架構為抽樣，本案在CATI系統內建的中華電信新北市住宅電話資料庫以「等比分層隨機抽樣」抽出電話門號進行隨機跳號（RDD）處理，替換電話門號末2碼以觸及未登錄住宅電話。本案行動電話號碼樣本主要來源依據數位發展部公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼）進行抽樣，並對後5碼隨機跳號處理，樣本次要來源是彙整既往調查等的新北市行動電話號碼，而且是以樣本主要來源為優先、次要來源為輔助，提供訪員進行撥號訪問。成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。