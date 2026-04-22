新北市三重區今（22）日上午發生墜河事件！一名47歲吳姓女子不明原因自台北橋往忠孝橋方向的越堤道堤防墜入水中，目擊民眾見狀嚇得報警求助。警消獲報後迅速出動船艇與人力展開搜索，並在鎖定區域內將人打撈上岸，但當時女子已無呼吸心跳，情況相當危急。 救護人員隨即在現場實施心肺復甦術（CPR），並緊急將人送往新北市立三重醫院搶救。經院方持續急救後，吳女已恢復生命徵象，目前仍在加護病房接受嚴密觀察，尚未脫離險境。 我是廣告 請繼續往下閱讀 警方表示，已通知家屬到院協助釐清身分與相關狀況，至於女子為何墜落水中，詳細原因仍有待進一步調查釐清。 ※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您： 自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。 透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。 ※ 安心專線：1925 ※ 張老師專線：1980 ※ 生命線專線：1995 相關新聞 快訊／板橋溪北公園驚見血屍！男頸腹多處刀傷血染溜滑梯亡檢舉違停竟遭警員報復！蘆洲分局爆內鬼盜取民眾個資冒名訂餐 高雄滷肉便當驚見碎刀片！絞肉機疑故障 女客怒斥：小孩吃到怎辦台中女打「精靈針」竟失明！離譜醫師誤插中血管 遭判賠404萬 林梵墨編輯記者畢業於高雄醫學大學，歷任杏輝藥廠與生技公司研發與檢驗部門，專注於藥物開發與藥理機轉研究，具備細胞分子生物學、動物實驗、藥物研發及天然植萃產品開發經驗。曾任《科技島》新聞編輯，負責光電、半導體、生命科學...作品集 新北市三重區墜河事件淡水河