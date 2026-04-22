新北市三重區今（22）日上午發生墜河事件！一名47歲吳姓女子不明原因自台北橋往忠孝橋方向的越堤道堤防墜入水中，目擊民眾見狀嚇得報警求助。警消獲報後迅速出動船艇與人力展開搜索，並在鎖定區域內將人打撈上岸，但當時女子已無呼吸心跳，情況相當危急。