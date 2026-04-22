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高雄鳳山黃埔客站今（22）開幕啟用，高雄市議員林智鴻表示，黃埔客站不只是一處場館落成，更代表鳳山都會客家的文化聲音，終於一步一步被城市看見、被制度重視。同時也持續在議會緊盯黃埔客站工程進度、驗收節奏與啟用期程，讓客家文化不再只停留在口號，而是真正有基地、有空間、有未來。林智鴻指出，自己一路以來不僅倡議《客家基本法》修法，主張讓像鳳山這樣具備客家人口與生活文化基礎、卻因制度門檻而長期難以取得相應資源的都會地區，能獲得更公平支持。林智鴻強調，長期以來鳳山有許多客家鄉親在地生活、成家與打拚，客家文化其實一直存在於城市日常之中，但現行《客家基本法》第4條以客家人口達三分之一以上作為客家文化重點發展區的重要門檻，導致許多都會型行政區雖有相當客家人口與文化需求，卻難以被中央制度完整接住。林智鴻主張應促請中央推動修法，讓都會客家的處境與需求被納入考量，讓鳳山這樣真正有客家生活脈絡的地區，不再因制度僵化而被排除在資源分配之外。他也回顧，黃埔客站建設一路走來並不容易，自111年8月於議會成功爭取後，後續工程推進期間陸續遭遇白蟻蛀蝕、木構床組損壞、建物結構補強、變更設計、停工復工、驗收未過後再複驗等多項挑戰；第二期工程更歷經多次流標，從規劃設計到工程發包都一度卡關，顯示文化建設最困難的從來不是口頭支持，而是每一個節點都必須有人持續追蹤、協調與把關。林智鴻表示，如今黃埔客站順利開幕，代表過去一路以來的奔走、提案、協調與監督，終於開花結果。未來期待黃埔客站不只是鳳山的新亮點，更能成為都會客家文化扎根的重要基地、青年參與的節點，以及跨族群交流的平台，讓更多孩子在這裡接觸客語與客庄精神，也讓更多市民理解，客家文化不是遙遠而抽象的存在，而是就在高雄、就在鳳山、就在這座城市共同生活的紋理之中。