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2026年花蓮縣長選戰，無黨籍花蓮縣議長張峻、縣議員魏嘉賢表態參選，國民黨則提名吉安鄉長游淑貞。求真民調20日發布最新花蓮縣長民調顯示，在三腳督情形下，游淑貞支持度居冠，但若游淑貞與魏嘉賢一對一對決，魏嘉賢勝出。對此，媒體人吳子嘉指出，若張峻與魏嘉賢共推一人，可獲得綠、藍的票，對游淑貞是一大壓力。求真民調20日發布最新花蓮縣長民調顯示，在三腳督情況下，游淑貞支持度32.5%，魏嘉賢28.6%、張峻21.8%。若是兩人對決，魏嘉賢對戰游淑貞，結果反轉，魏勝游；若是由張峻對戰游淑貞，還是游淑貞勝出。吳子嘉21日在《董事長開講》節目中表示，花蓮選戰關鍵在於民進黨態度。民進黨清楚了解綠營在花蓮沒有贏的機會，暗中支持張峻，但張峻不可能當選。至於魏嘉賢，吳子嘉表示，魏曾是國民黨籍、後以無黨籍參選，其票源都是藍營選票，據了解，魏嘉賢曾答應民進黨兩次出來選，結果都放鴿子，在民進黨眼中信用不好，所以才不被支持。不過吳子嘉認為，綠營的選項是張峻與魏嘉賢，如果魏、張兩人講好，共推一人對戰游淑貞，會對游游貞造成壓力，很難勝選。本次調查由求真民意調查股份有限公司執行，訪問期間為2026年4月7日至4月10日，對象為設籍花蓮縣且年滿20歲具投票權之民眾，採市話與手機雙底冊抽樣，共完成1,086份有效樣本，其中市話762份、手機324份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點，並依據內政部最新人口資料，就戶籍地、性別、年齡及教育程度進行多重反覆加權，以提升樣本代表性。