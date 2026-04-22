我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳卓源手寫信。（圖／華研提供）

風波後自我調整 認了與小朱互有好感

向受傷者致歉 I’m so sorry

歌手吳卓源（Julia）2年前捲入與朱軒洋的感情風波，沉寂一段時間後，今（22）日被媒體爆料，和朱軒洋舊情復燃，首度透過手寫信方式公開回應。信中她交代了這段時間的心路歷程，更首度鬆口承認與朱軒洋彼此互有好感，以及想要進一步發展的意願，她也對所有被她影響到的人感到抱歉。根據《鏡週刊》報導，吳卓源和演員朱軒洋今日爆出舊情復燃。兩人在2024年因被拍到在河濱公園深夜親熱、隔著口罩熱吻，但當時男方是有女友的狀態，吳卓源因而背負小三罵名，兩人形象都受挫。過了兩年，吳卓源換了新東家，想重新出發，但她的情史比作品精彩，曾和頑童成員瘦子的表哥交往、一出道就被封為是鄉民老婆。現在傳出和朱軒洋有了續集，甚至已在內湖開啟好鄰居模式。吳卓源在手寫信開頭便對關心她的朋友致歉，並表示決定誠實面對大眾與自己的感受。她表示，在2年前事件爆發後，曾立刻調整生活步調，並與身邊的人刻意保持距離。但經過一段時間的沉澱後，她發現自己與朱軒洋之間的感情並未因此消失。她在信中表示：「發現我跟小朱（朱軒洋）彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情。」吳卓源說，正是在這樣的前提下，近期兩人才會再度產生交集，正式對外承認了這段備受關注的感情現狀。面對先前的爭議與負面輿論，吳卓源也在信中用英文寫下歉意：「I’m so sorry to everyone that I’ve hurt and affected（對於所有被我傷害及影響到的人，我深感抱歉）。」她表示感到遺憾，表示很抱歉讓大眾透過這樣的方式關注她的私生活，並在文末感謝所有人的關心。吳卓源是華裔澳籍，她1994年在中國海南島出生，成長於上海，4歲開始學習古典音樂和鋼琴，8歲時隨著父母移民澳洲，父母對她的期待，是希望栽培她成為鋼琴家。她在18歲時進入美國柏克萊音樂學院攻讀表演專業，主修鋼琴，2013年錄製《小時代》電影原聲帶主題曲《Go!》，隔年參加澳洲《X-FACTOR》選秀比賽因而開啟星路。