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▲第一線社工收到的案件量多，但社會對社工們的期待也相當高。（圖／記者朱永強攝）

▲第一線社工說，社工們也希望可以好好、充分的為個案服務，但進案並不會因此停止。（圖／記者朱永強攝）

▲對於社工在社會上的角色，第一線社工們透露，自己都知道是「不受重視的」。（圖／記者朱永強攝）

▲台北市社會工作人員職業工會與37個團體，總計超過千人今日前往行政院抗議。（圖／記者朱永強攝）

「這份工作帶給我的回報，值得我付出這樣的使命感嗎？我好像很難跟家人、朋友解釋」22歲的R是服務第一線的社工，也是今（22）日一起站出來到行政院抗議的一員。才剛大學畢業的她，看著前輩、學長姐們身處的環境，原本也是抱著信念成為成為社工，但在這裡的「不受重視」，似乎一點一滴的磨損了熱情。台北市社會工作人員職業工會與諸多團體今日為社工「保證人地位」議題等，前往行政院抗議。32歲的小五（化名）本身是脆弱家庭相關的社工，已經在這個領域服務了9年。今天他和夥伴們在烈日之下，拿著衛生紙擦了又擦，汗仍止不住，但即便汗流浹背，依舊要與第一線社工們站在一起。小五接受《NOWNEWS今日新聞》記者受訪時說，自己初期是對「服務有興趣」，想要提供給需要被幫助的人；大學就讀社工系的他，也一路往社工這條路邁進。他提到，自己現在負責的工作並「沒有接案量上限」，也就是說，一旦被通報，進入系統後，就必須接案、持續服務。因為政府無法限縮通報案量，案件的「爆量」提升，需要服務指標範圍相當大。小五指出，許多家戶光看指標可能會認為有服務需求，此時接案的社工就必須訪視、確認，並提供後續處理。接了案之後，也並非僅是當下的訪視評估，一旦有處遇服務，就要繼續處理案子，也可能一整天都把心力放在該個案身上。或許有人會認為，這就是社工的「基本工作」，但小五提到，社工們也希望可以好好、充分的為個案服務，但進案並不會因此停止，過程中會不斷有新的案件派入，同時也會有時效限制，規定社工們要在時間內完成報告及紀錄，每一個關卡都是負荷。當接了案件決定持續服務時，可能不是單純1、2個月就結束，有些案件會持續5、6年，或是更長時間。小五說，就算社工換了，也必須交接給下一位夥伴，但是新案件進來，也要重新確認事件的情況，如何提供協助。「除了訪視之外，社會對於社工也有了更多期待。」小五說，當案件給了社工，外界認為，社工就應該提供相對應的服務或協助，但這之中其實有非常多限制，例如就醫時，個案事實上是有就醫選擇權的，社工不能強制。其他網絡單位或是親屬反而覺得「社工不是有公權力可以讓他們去看醫生？」事實上這就是對於社工相當大的誤解之一。也因為無法跟隨社工一整天的工作，詢問了在場社工們的「工作時數」，他們紛紛尷尬的笑說，基本是8小時，但是有些人約訪的是晚上7點、或是有人是早上7點，必須配合案主的時間，甚至要上山下海，因此一整天的時長是難以預估的。不僅僅是工作量，馬斯洛需求理論上，光是生存需求、安全需求就未被滿足。社工們都有同感，因為接觸的都是高風險案子，也都是一個人訪視，當案家把門關上，那種緊張的心情已經逐漸浮動，若又看到過去曾有的前科紀錄，「就算有再高的敏感度，手上也只有一瓶辣椒水，到底怎麼打得贏？」但被問到為什麼想成為社工時，站在一旁的R（化名），年僅22歲，但仍投身社工這份行業。她說，「因為我看過他們在很多的工作上其實很專業。」R提到，當初一畢業就思考著，如果此時此刻沒有做這份行業，「下輩子應該也不會再做了。」R說，思考了自己有沒有能力、適不適合做。她表示，既然不是每個人都適合這份工作，自己又剛好有這張「門票」，同時還有崇拜的學長姐們、看起來信任的環境下，願意去試試看這份工作。抱著這樣的信念來到這份工作，就遇到了剴剴案。R坦言，正式加入社工之前，就心有戚戚焉，就學期間已經知道「社工的角色在社會上是比較不被重視的」、「可能大家連我們是社工還是志工、工作內容有哪些都不清楚。」其實社工工作主要是聯絡資源、幫助個案承接資源的角色，但現在的狀態最讓R受傷的是，這個社會體制讓本來應該互助的網絡，變成「案子不要接到我手上最好」，把責任放在別人身上。R形容，就像買股票一樣，案子愈多，風險愈大，如同賭注一般。但她嘆道，「今天的結果讓我們知道，怎麼賭我們都是輸，因為我們是玩家、不是莊家。」但是否想繼續成為社工，小五透露，「我當然不希望離職，但就是覺得累了。」可能會想在社工的領域服務，可是若要繼續在一線、還要承受這麼多，「目前會偏抗拒。」R則笑說「我還去跟神明問事。」語氣雖然是笑著，卻也透露著一絲無奈，「答案實在是太困難了，所以跑去問神明。」但若要問個人，她真的沒有答案。最後，R仍懷抱著期待，她說，今天站出來走上行政院，是希望讓大眾、官員與輿論知道，「我們是有血有肉的人，不該成為體制下的代罪羔羊。」大家都不希望有下一個「剴剴」，而社工就如同所有職業，專業服務是有界線與限制的。而社會角落的悲劇發生，不是單靠社工就能承接，「社會裡的每一個人都是安全網的一員」。R說，每個人的一點點關心，都能為這張網盡一份力、都有責任，共同監督政府完成體制改革。