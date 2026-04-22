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超可愛博美犬成為警犬了！入職典禮成最萌焦點

▲Haku與德國牧羊犬同事一起收下「囑託書」的現場，一大一小反差萌畫面也引發話題。（圖／翻攝自YouTube／MRT宮崎放送）

Haku 悲情身世曝光！待過寵物店、曾遭主人棄養

▲Haku在工作狀態之下相當服從指揮，穩定性也極高。（圖／翻攝自YouTube／MRT宮崎放送）

小型警犬刻板印象被顛覆！都市搜索最強優勢曝光

警犬身分不再由大型犬獨佔了！日本宮崎縣近期正式聘用首隻博美警犬 Haku（ハク号），經過一年多的嚴格訓練，順利從眾多競爭者中脫穎而出。不過，Haku 除了工作能力極度強大之外，就連身世也有些特殊，最終更因為可愛的外貌，成為今年最受關注的明星警犬。綜合日媒報導，宮崎縣日向警署於 4 月 13 日正式交付聘書予博美犬 Haku，聘期為 1 年。日向警署副署長表示，去年的警犬遴選共有 51 隻犬隻參加，包含常見的德國牧羊犬與黃金獵犬，最終有 38 隻合格。而 Haku 在「足跡追蹤」項目中表現極為優異；據悉，這項測試要求犬隻必須沿著嫌犯預設的路徑，精準找出遺留物。警方解釋，雖然傳統視角上會偏好讓大型犬擔任警，但小型犬成為警犬的好處，就是在，在特定環境下更能發揮「適才適所」的優勢。超可愛的 Haku 成為警犬之後，也讓數十萬日本網友被牠圈粉，紛紛希望能盡快看見牠辦案的英姿。Haku 的警犬之路並非一帆風順。牠原本是寵物店售出的家犬，卻因原飼主無法繼續養育而被送往訓練所。負責訓練 Haku 的「井東警察犬訓練所」所長竹越光表示，Haku 在短短 1 年的訓練中，就展現了超乎其他犬隻的韌性與專注度。這隻博美犬能在干擾下維持靜止不動的服從姿勢長達 5 分鐘，這種的特質讓牠能在首年報考警犬就合格，在訓練經驗中實屬罕見。不過，非工作狀態時的 Haku 十分頑皮且精力旺盛，甚至能與大型犬玩成一片，擁有完全不畏縮的強心臟。犬隻是否適任警犬，關鍵在於個體差異、服從性與靈活性，而非單看品種或年齡。目前 Haku 平常住在訓練所內，維持規律的作息與高效率的短期訓練，隨時待命配合警方鑑識課的調度，參與各類案件的搜查工作。大阪招財貓獸醫院院長石井萬壽美表示，Haku 被選為警犬，是對「警犬等於大型犬」這一刻板印象的重大衝擊與象徵性事件。與之前主流的德國牧羊犬等大型犬相比，小型犬在體格上似乎處於不利地位，但就嗅覺和集中力等本質能力而言，並沒有太大差異，這表明「個體的資質才是最重要的」。石井萬壽美也分析，Haku 突破了嚴苛的考驗，在實戰中發揮出了高度的集中力。儘管是個性活潑的博美，但仍能堅持等待長達 5 分鐘。此外，，能與大型犬相輔相成。這一次 Haku 成為警犬，也象徵著警犬世界的重大改變。無論品種或過往經歷如何，未來將有望看到更多不同類型的警犬投入行動。在警犬的世界裡，能力已經變得比血統、品種更重要。