我是廣告 請繼續往下閱讀

軍購條例協商進入深水區，立法院長韓國瑜明將二度召集協商，民眾黨主席黃國昌今（22）日接受專訪時鬆口，軍購條例金額將往上加，預計是8000億元，這是民眾黨內部立場，而黨團總召陳清龍也跟國民黨團對接，「了解到它們立場差不多」、「方向、金額範圍上差不了多少」，對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問多名外交國防委員會藍委，皆表示事前並不知情，黨團幹部則保守表示「這部分要看明天協商結果，還是會有變數」黃國昌今日接受《ETTODAY》專訪，鬆口民眾黨團軍購金額可以上調至8000多億元，但有個條件是編預算時，一定要等到美國公佈賣什麼，商購則回到一般年度預算編列，更指昨天藍白黨團對接，在方向跟金額上，立場差不了多少，至於是否代表藍白共識8000億版本，他則說用共識太強烈，應該是「藍白一致的方向」。《NOWNEWS今日新聞》探詢數名外交國防委員會藍委，但皆表示不清楚此事，藍委牛煦庭說，藍白始終保持對話，進行版本整合，在野黨的共同目標是在國家安全和財政把關之間取得平衡，明天下午就會有朝野協商，請大家稍安勿躁。不過側面了解，事情主因是面對軍購條例卡關，有立院外交國防委員會藍委私下籌備備案說帖，以備黨團倘若改變態度時可以解釋。另名外委會藍委透露，當時溝通時提出擬將軍購條例匡列項目擴增美方將通過的140億軍購，金額上限預計可達8000多億，但他並不接受，不過他也表示，倘若最終黨團確定該方向，他就尊重不會發言。提出該說帖的藍委辦公室則澄清，他們並未提出新的版本，僅是備案說帖之一，內容也沒有提及實際的金額數字，日前他們和民眾黨團會晤時，也僅是了解白營對軍購的態度，但實際要做決定的，其實還是黨團幹部，但幹部在會中並沒有明確表態。另名青壯派藍委則私下表示，他並未參與該會議，但就他了解，最終黨團版本「可能會」朝向這個方向，先處理美國對台軍購（FMS）項目，從國民黨團現有的3800億（3500億軍購+台美合作急迫需要300億）加上美方擬公佈的140億美金（約台幣4550億）項目+台美合作項目第二期300億，總金額加起來約莫8650億，但這些項目金額匡列後，要確定有發價書，預算才會發動。藍委透露，美方將公佈的140億軍購項目，包括IBCS指管系統、愛國者飛彈跟國家先進地對空（NASAMS）飛彈。