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洛杉磯道奇隊於今（22）日客場展開與舊金山巨人隊的三連戰，儘管先發投手山本由伸繳出7局7次三振的優質先發，但打線熄火僅擊出 3支安打，最終道奇以1： 3敗北。此戰失利後，道奇隊近4戰苦吞3敗，在國聯西區的領先優勢全數歸零，目前與聖地牙哥教士隊並列分區第一。儘管近期表現有些不穩，但羅伯斯似乎並不擔心，對於聖地牙哥教士隊的進逼，他直言：「我一點都不在意其他球隊。」日籍強投山本由伸今日首局遭遇亂流，因隊友守備失誤、安打與保送陷入無人出局滿壘的危機，隨後接連被敲出適時安打與犧牲打，單局失掉3分。儘管山本隨即穩住陣腳，一路投完7局僅再被敲 2支安打，並送出 101球力撐，但道奇打線整場受制於巨人隊投手群，全隊僅靠著大谷翔平、金惠成與 Teoscar Hernandez 零星的3支安打換回 1分，山本最終遺憾吞下本季第2敗。隨著道奇近期陷入小潮，教士隊已悄然追上，兩隊目前以 16勝 7敗、超過 6成 9的勝率並列國聯西區（乃至全大聯盟）第一。面對昔日強權地位受到威脅，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪時表現得極為淡定。當被問及如何看教士隊的追趕時，羅伯斯表示：「說實話，我一點都不在意其他球隊。這就是我們的風格。雖然我們對所有球隊都保持敬意，但我們只專注於自己該做的事，持續打出高品質的棒球，結果自然會隨之而來。」相較於總教練的氣定神閒，洛杉磯球迷則對近期的低迷感到不安。不少網友在社群媒體上質疑球隊近期的進攻火力，紛紛留言：「為什麼山本由伸投球時，打線總是沒反應？」、「這火力實在太糟糕了」，並表示期盼貝茲（Mookie Betts）與艾德曼（Tommy Edman）等傷兵能盡快回歸。