我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德原訂今(22)日啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，沒想到總統府前一天緊急宣布，出訪行程必須暫緩。總統府秘書長潘孟安透露，原本專機預計經過塞席爾、模里西斯及馬達加斯加，這三國卻無預警撤回飛航許可，導致航線受阻。對此，前高雄市議員陳致中發文痛批中方打壓「可惡至極」，並向府方獻策，建議專機改「往東飛」取道美國，展現台灣走出去的決心。針對這起外交風波，陳致中在臉書發文聲援。他憤慨地指出，中國施壓撤銷飛航許可的行為簡直是「可惡至極」，目的就是要阻斷賴總統專機原本預計西飛的路線。不過他強調，台灣想走出去的意志不該被輕易打壓，並以「地球是圓的、山不轉路轉」鼓勵政府，既然西邊不通就往東飛，改道美國再飛往非洲。他直言，不信中國有本事施壓全世界每一個國家，呼籲總統應堅持出訪，用實際行動證明台灣的外交決心。根據目前府方掌握的情資顯示，北京當局為了打壓台灣的外交空間，不惜以關稅等手段脅迫相關國家，利用「一帶一路」政策，讓這三個非洲國家陷入「債務陷阱」，這些國家才會在最後一刻撤回我國專機的飛航許可。潘孟安痛批，中方這種將政治意志凌駕於國際飛安與他國主權的行為，完全是「假善意、真威脅」。雖然出訪受阻，但政府強調台灣與史瓦帝尼邦誼穩固，將另派特使出席慶典，絕不向北京的霸凌低頭。