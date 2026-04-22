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邁入第32年的建築園冶獎，自高雄發起，今年開始，將台北市和基隆市納入評選範圍。園冶獎主任委員黃啟倫指出，隨著北部城市參與，園冶獎已形成完整的全台布局，正式成為全台層級的建築獎項。此外，今年也將重啟「消費者評選制度」，讓建築評選回歸生活本質。園冶獎主任委員黃啟倫今（22）日表示，近期由執行團隊前往臺北市政府與基隆市政府拜會，就城市美學、公共景觀與永續建築等議題進行交流，深化跨城市合作連結。此次拜會不僅是城市之間的專業對話，更象徵建築園冶獎完成「台灣本島最後一塊拼圖」，全台建築版圖正式成形，邁向跨區整合、城市治理協作與國際接軌的新階段。黃啟倫指出，建築園冶獎自高雄發起，長期透過「不收報名費」與「專業實地評選」制度，推動優質住宅、公共建設與景觀作品，逐步建立高度公信力，並串聯全台建築專業力量。隨著北部城市參與，園冶獎已形成完整的全台布局，進一步促進建築專業與城市治理之間的跨域合作，打造更具前瞻性的城市美學平台。高雄市建築經營協會理事長張家豪指出，建築園冶獎是一場由民間發起、全台共同響應的建築運動。首都與北台灣城市的加入，不僅讓版圖更加完整，也象徵台灣建築專業力量的進一步整合，未來將持續以建築為核心，推動城市美學與居住品質的全面提升。園冶獎執行長史曜齊表示，建築園冶獎今年同步啟動文化合作計畫「董陽孜 × 園冶」。邀請國際知名書法藝術家董陽孜，為「園冶」二字進行專屬創作，透過書法藝術與建築文化的跨界融合，為建築園冶獎建立更具文化深度的象徵符號。本屆獎座設計同步升級，由國寶級雕塑家蕭啟郎設計「建築園冶特別獎」獎座，其創作融合傳統工藝與文化底蘊，展現長年累積的藝術厚度與精神力量。「建築園冶獎附獎」則由豪華朗機工操刀設計，以跨界融合為核心概念，結合機械裝置、數位影像與當代藝術語彙，呈現科技與人文並存的創作風格。生肖銅雕由藝術家盧宇創作。透過藝術家參與，建築園冶獎將獎座由「榮譽象徵」提升為「文化載體」，強化建築與藝術的跨界連結。此外，為持續深化建築專業交流與國際接軌，將於5月25日於高雄台鋁舉辦「大師講座」，特別邀請日本建築師島田陽（Yo Shimada）來台分享其建築理念與實務經驗。