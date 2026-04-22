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中華職棒富邦悍將昨（21）日以1：6遭到樂天桃猿，終止2連敗，其中在7局下的投手調度引發熱議，悍將總教練後藤光尊今（22）日直言，陳品宏的投球內容很棒，但是自己調度慢了，「那是我的錯。」後藤直言，前役在危機時刻，自己對牛棚掌握度還不夠，「與其說是猶豫（換投），不如說是準備太慢了。」悍將前役推出左投陳品宏先發，前6局完美壓制桃猿打線，7局下悍將讓陳品宏續投，但進行捕手異動，由林岱安接替先發的張進德蹲捕。陳品宏先被馬傑森敲安，又被劉子杰擊出深遠二壘安打，讓桃猿無人出局攻佔二、三壘。當時悍將投手教練許銘傑喊出暫停，但沒有換投的動作，不過在李勛傑代打前，許銘傑再一次走出休息室，但按照規則無法換投，陳品宏只能續投，結果被李勛傑敲出逆轉3分砲，悍將單局失掉5分，最終吞下敗仗。悍將總教練後藤光尊今日賽前表示，前役陳品宏投得很好，但整體調度上自己出現問題，「那是我的錯。」被問到7局下許銘傑2度走出休息室，後藤說，「與其說是猶豫（換投），不如說是準備太慢了。」後藤指出，陳品宏連續被敲安後，教練團原本想要換投，但當下牛棚投手還沒準備好，「但投手教練（第一次）下來後，牛棚告知已經準備好了，不過規則上不允許再上去換投了。」後藤強調，基本上就是自己對於整個比賽的準備還不夠。為何會在7局下把張進德換下場，由林岱安接替蹲捕，後藤解釋，「有發生一些我預測之外的事情。可以的話，我當然是不想換，但是就有發生一些狀況。」後藤指出，張進德突然有些突發狀況，但今日已經沒有問題，正常參與賽前練習。