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▲位於高雄市三民區河東路上的「家樂福愛河店」，今（30）日透過臉書粉專發布結束營業公告。（圖／家樂福愛河店臉書）

▲康達盛通生活事業股份有限公司於台南市東區新都心段舉行新建工程動土典禮，統一企業集團羅智先董事長出席並致詞。（圖╱康達盛通生活事業股份有限公司提供）

家樂福在統一集團入主後持續調整布局，近年陸續關閉多間門市，包含2025年9店退場、2026年再有大墩店及Mia C’bon等據點熄燈，高雄愛河店也營業30年後退場，引發外界關注其在台發展。業者則表示，門市熄燈主因為租約到期，而更名則與法國家樂福品牌授權終止有關。另一方面，台南東區將新開約4000坪量販店，為近10年最大新店。家樂福自被統一集團收購後持續進行經營調整，2025年已關閉9間門市，2026年再傳出大墩店及4間Mia C’bon頂級超市熄燈。位於高雄三民區河東路的愛河店也在營業30年後，因租約到期宣布將營運至4月30日晚間23時，結束服務。頻繁的門市調整也引發外界關注其在台發展策略。而下一階段將在台南東區打造全新量販店，基地面積約4000坪，為近10年來樓地板面積最大規模的新店。至於改名計畫，則源於統一集團入主後，2025年底董事會決議終止與法國家樂福品牌授權，並啟動更名作業，。今年1月28日臨時股東會通過改名案，並於3月4日完成商工登記，公司名稱已由「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。依商工登記資料，旗下已有分公司使用「樂家康」名稱，自2023年統一企業集團將已更名為康達盛通生活事業股份有限公司納入集團成為子公司，旗下經營的家樂福量販及超市，目前全台據點為62家量販店、237家超市與16家高端超市 (Mia C’bon)。下一階段最受矚目的開發案為台南市東區新都心崇明商場，就是在台南市東區新都心崇明商場的開發，將規劃興建地上五層、地下二層的商場，結合量販、美食、休閒娛樂等複合式經營模式，預計2028年第四季完工後開幕，成為台南市全新的一站式休閒生活地標。待新案落成時，品牌也將完成全面更名，以新名稱對外亮相。同時，2026年3月及4月已陸續開出兩間Mia C’bon高端超市，分別位於台南文賢與嘉義朴子文明南店。