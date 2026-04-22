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推動台星關係的深化，不僅止於經貿或文化交流，更在於將其轉化為帶動台灣產業發展、文化國際化與市場拓展的整體動能。透過雙向、全方位的連結，讓新加坡朋友走進台灣，親身看見經貿、科技、文化、觀光、醫療與美食等多元優勢，進而讓台灣全方位走向世界。這樣的雙向全方位總合外交模式，涵蓋經濟與人文雙重面向，使台灣的各項優勢得以轉化為具體的交流機會與實質價值。其核心在於「雙向運作」：一方面以台星關係帶動台灣產業與文化發展，另一方面也透過台灣的產業、文化與社會力量，反向深化雙方的連結與友誼。例如，在陽明山體驗在地美食，不僅是餐飲交流，更展現台灣生活文化的細膩與質感；參訪法鼓山，不僅是宗教行程，更體現台灣深厚的人文底蘊與精神內涵。這些來自台灣社會與文化層面的力量，構成台灣重要的軟實力基礎，有助於深化台星雙方的民間情感與互信。同時，雙向全方位總合外交模式強調多層次合作架構，不僅串聯中央與地方政府，也整合企業界與民間組織。在促進新加坡各界深入認識台灣的同時，也協助台灣各領域更理解新加坡，進而建立長期且具體的台星合作關係。此外，這並非單一領域的交流，而是一種跨領域、全方位的整合連結。企業界與各界人士往往具備多元影響力，因此透過整合觀光、美食、文化、人文、科技、產業與醫療等面向，使台星關係由點串連成面，進一步走向全面深化與穩固。過去三年，我在新加坡長期透過與新加坡社會各階層的廣泛互動，持續建立深厚連結，涵蓋企業界、社團組織與各領域人士，同時也積極接待來自台灣的各類訪賓，建立雙方交流平台。每年我在官邸舉辦餐敘逾300場次，參與人數大約4,000人，形成穩定且具規模的交流網絡，持續強化台星之間的理解與互動。然而，此類交流多半仍以新加坡為主要場域。為進一步深化互動層次，過去三年，我持續規劃每年一次，並親自帶領新加坡重要人士訪問台灣，成員以企業領袖為主，並結合文化界代表，進行為期六天的深度參訪。透過親身體驗台灣在觀光、文化、人文、美食、科技、產業與醫療等面向的實力，並安排宗教場域參訪，展現台灣獨特的人文精神。透過這類安排，一方面促進台星雙方民間的直接交流，另一方面整合台灣中央與地方政府、產業公協會及民間資源，形成更具深度與廣度的互動機制與交流資源，進而促成實質交流與合作，建立長期夥伴關係，並吸引新加坡企業來台投資發展。以昨天剛完成七天六夜的「台灣風光人文暨科技高端體驗團」參訪行程為例：訪團抵達第一天下午，由專人導覽故宮博物院，並由副院長親自接待與交流；晚間由台灣連鎖加盟產業協會理事長吳永強設宴，40餘位理監事與新加坡企業界深入交流。第二天，上午與中國生產力中心交流，由總經理率隊接待；下午由投資台灣事務所營運長介紹台灣投資環境，並與全國商業總會交流，由理事長許舒博率領多位理監事參與，晚間進一步進行餐敘交流。第三天，參訪三家高端醫療機構，展現台灣醫療能量；中午於陽明山米其林綠星餐廳「陽明春天」用餐，並結合觀光與文化交流；晚間入住溫泉飯店，體驗台灣觀光品質與山林之美。第四天，前往法鼓山，由退居方丈果東法師親自接待，深入體驗禪修與人文精神；下午參訪基隆和平島與「信風400」展覽，由前文建會主委陳郁秀規劃與導覽；晚間由基隆市市長謝國樑宴請，率領市府主管進行城市與新加坡企業交流。第五天，由看見台灣基金會執行長陳文堂規劃導覽，赴新竹縣北埔體驗客家文化與美食，中午品嚐米其林推薦春嬌粄條，下午則在北埔體驗客家文化；晚間於友達光電訓練中心麻布山林進行交流，體驗自然環境與企業文化。第六天，參訪工研院與新竹科學園區，由院長及相關主管接待介紹，並結合新竹市市長高虹安率領市府團隊說明新竹市投資環境，深入了解台灣科技產業發展，並與多家企業進行深度交流；晚間由新竹縣楊文科縣長率領縣府團隊宴請，結合高科技產業交流與客家文化展演。最後一天，前往桃園華泰名品城，體驗台灣生活與消費環境，其中有團員單筆消費達新台幣28萬元，亦展現交流所帶動的實質經濟效益。雙向全方位總合外交模式，使台星關係不再只是往來互動，而是轉化為具體的體驗、連結與合作；不僅讓新加坡朋友走進台灣，也讓台灣更有力量走向世界。