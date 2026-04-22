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賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼卻傳出受阻，疑似因北京當局施加經濟脅迫，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國取消專機飛航許可，今(22)日國台辦記者會上，記者針對此事連番發問，然而發言人張晗態度強硬，只要記者提問中出現「總統」稱謂，便立即插話糾正「台灣沒有什麼總統」，媒體人周軒對此感嘆，這場記者會簡直讓中國完全露出了打壓台灣的本性。面對記者質疑中國是否藉由航權與經濟手段強力施壓，發言人張晗不僅全盤否認，更斥責相關說法是「信口雌黃、自欺欺人」，反控民進黨是為了掩飾外交失敗的窘境才造謠抹黑。不論記者引用在野黨呼籲中國克制、給予外交空間的評論，或是詢問未來是否會持續阻擾，國台辦都重申台灣是中國的一部分，更嗆聲民進黨無論怎麼勾連外部勢力都是「枉費心機」，強勢抹除台灣的主權地位。媒體人周軒在臉書分析，這場記者會不論藍綠媒，只要記者講出「賴清德總統」這幾個字，國台辦就要糾正一次，這證明中國就是要完全讓世界上沒有台灣的存在。他更直言，不要以為鄭麗文與習近平見面後會有什麼改變，事實上中國打壓台灣的情況只有更嚴峻。他認為，北京的態度已經非常清楚，目標就是要讓台灣在國際社會中徹底消失，這種打壓的本質從未改變。