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中華職棒富邦悍將「部長」張育成今（22）日重返打線，扛先發第3棒、指定打擊，過去3戰張育成因身體不適缺席，今日賽前受訪時，張育成透露，自己是中了諾羅病毒。他表示，上週與統一7-ELEVEn獅的3連戰首戰還沒事，但隔天醒來發現身體不太對勁，「然後做操到一半就嘔吐了，就開始全身不舒服，去診所看一下醫生，篩檢就陽性，（搓鼻子）超痛的。」隨後張育成返家進行自主隔離，經過4天休養，今日重返賽場。張育成上週末因病缺席，前役雖然隨隊，但整場比賽戴著口罩，今日以先發第3棒、指定打擊宣告歸隊。張育成表示，上週受到諾羅病毒的影響，所以缺席比賽，「當時很不舒服，我全身酸痛，然後上吐下瀉，就無力感。」張育成說，這是他第一次中諾羅病毒，「之前是2020年在美國新冠疫情，大概就這2個比較嚴重。」張育成說，雖然有發燒，但沒有燒得很嚴重，主要是身體痠痛。回想之前在美國中新冠肺炎，張育成說感覺差不多，「就是都發燒、上吐下瀉，然後全身沒力。」他回憶，當時確診後，即便康復也至少要一週才能回球場，「那時候每天都要篩檢，等到陰性才可以出來練球。」不過張育成恢復算快，從確診離隊到今日先發上陣僅隔4天。悍將總教練後藤光尊賽前表示，「（張）育成今天還不錯，因為不管是揮擊的感覺、力量都慢慢回來，甚至守備也有正常在做，現在狀況還不錯。」