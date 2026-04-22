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▲安心豚高粱酒香腸則是台糖與台酒兩大國營品牌的靈魂之作，具備產銷履歷、保證零瘦肉精的台糖豬肉注入台酒原釀高粱醃製。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲吳明昌提到，明年預計將會前往新加坡、日本的通路都已經打造好了，但也說一開始外銷數量不會過大，否則無法維持國內供給。（圖／記者鍾泓良攝影）

台糖、台酒、金色三麥竟然聯手了！台糖今年成立80週年之際，今（22）日宣布與台酒攜手推出「安心豚高粱酒香腸」，以及與金色三麥研發出「台糖琥珀蜜釀精釀啤酒」，希望抓住消費者味蕾，台糖董事長吳明昌表示，相關產品不僅已經上市，更預告台糖明年也將會「內銷轉出口」，將有機會把台糖豬肉外銷到日本、新加坡。台糖今日一口氣推出4個新品，包括金色三麥共同研製的台糖琥珀蜜釀精釀啤酒、台酒聯名推出的安心豚高粱酒香腸、配方升級的台糖安心豚滷豬腳，以及獲得2025年瓜地馬拉卓越盃COE競標豆第10名的手沖咖啡。台糖說明，精釀啤酒以德國傳統工藝為基底，透過低溫熟成的職人技術融合擁有百年製糖文化底蘊的黑糖糖漿，使酒液呈現迷人的琥珀色澤，並醞釀出圓潤順滑的焦糖韻味與麥芽果香。安心豚高粱酒香腸則是台糖與台酒兩大國營品牌的靈魂之作，具備產銷履歷、保證零瘦肉精的台糖豬肉注入台酒原釀高粱醃製，將醇厚穀香鎖進肉質纖維，煎烤時酒香會隨溫升騰，微酥的腸衣包裹著鮮嫩多汁的肉塊。金色三麥董事長葉冠廷尤其提到，這款啤酒讓自己驚艷，與日本朋友分享，對方都給出讚許，讓他有自信覺得這款啤酒明年可以拿出去比賽，看啤酒可不可以在國際發光發熱。吳明昌受訪說，今年 80週年慶台糖推出一系列活動，這次的新品將會在台糖蜜鄰便利超市、台糖健康易購網販售，也有與民間通路業者洽談合作。他也提到，台糖近年豬場將會陸續改建完畢，產量將可以達到重新回到50多萬頭，而台灣已經重回三大豬瘟非疫國行列，再加上養豬具有ESG認證，讓國人吃得安心，同時也兼顧國內豬價穩定任務，但明年預計將會前往新加坡、日本的通路都已經打造好了，但也說一開始外銷數量不會過大，否則無法維持國內供給。台糖補充說明，目前日本、新加坡等國都已經完成來台查廠，未來有待進口方下單，而外銷量則規劃約20萬頭，不過考量滿足國內需求優先，實際外銷量仍難評估，需做滾動式檢討。