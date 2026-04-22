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▲歌手蕭秉治（如圖）到香港擔任五月天演唱會來賓時，抽空參觀電影《九龍城寨之圍城》場景。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治有個醫師老爸！不怕看牙都因為他

敬業精神看齊任賢齊 巡演11城感謝「老闆」支持

歌手蕭秉治近期喜訊連連！他即將於6月13日在香港東蒲胡李名靜體育館舉辦《活著 Alive》演唱會，門票開賣當天VIP席次秒殺，是他首次在香港舉辦個人演唱會開出紅盤。蕭秉治得知後開心表示，無論歌迷坐在場館哪裡，他都會用盡全力回應。但他也自爆，其實超愛看牙醫，假如沒當歌手，最想從事的職業竟是牙科醫師，別人害怕的鑽牙聲，反而帶給他親切感。蕭秉治日前赴港擔任師兄五月天演唱會嘉賓，趁空檔朝聖電影《九龍城寨之圍城》的場景展覽。在重現城寨日常的展區中，最讓眾人避之唯恐不及的牙醫診所場景，卻讓蕭秉治流連忘返，甚至語出驚人地表示：「看到診所都有親切感。」原來，蕭秉治的父親本身就是醫師，從小在診所環境長大的他，對於大人小孩都懼怕的鑽牙聲完全免疫，甚至自豪地說：「我連看牙齒都不怕，加上我也很少蛀牙。」他也首度表示，醫師家庭的背景對他影響深遠，若當年沒有踏入演藝圈，牙醫就是他的第一志願。除了聊到人生志願，蕭秉治也分享了對電影《九龍城寨之圍城》的喜愛，他表示是為了支持前輩任賢齊（小齊哥）而進戲院。他提到小齊哥為了不讓妝髮師提早三小時開工，決定為戲剃光頭，敬業精神讓他欽佩不已。蕭秉治從2019年在師兄怪獸陪伴下巡演，到現在獨當一面，即將完成11座城市的個人solo演出，蕭秉治謝謝歌迷的支持。對於那些一路隨行、甚至跨城市追隨的歌迷，他幽默稱呼歌迷為「老闆」，「謝謝老闆，但也不要讓自己透支好嗎？」流露出對粉絲的體貼與寵溺。