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隨著高齡化社會來臨，口腔健康已成為影響長者營養攝取與整體健康的重要關鍵。為減輕中低收入戶長者因經濟因素無法負擔假牙裝置費用，屏東縣政府推動115年「中低收入老人補助裝置假牙」計畫，即日起開放受理申請，符合資格的縣民可把握機會提出申請。縣府衛生局表示，自115年起該項補助由地方政府自行編列預算辦理，屏東縣持續自籌經費推動，照顧長者口腔健康。凡設籍本縣，年滿65歲以上長者，或55歲以上原住民，因缺牙影響咀嚼功能，經醫師評估需裝置活動式或固定式假牙者，均可申請補助。申請人須備妥相關身分證明文件，包括低收入戶、中低收入老人生活津貼或身心障礙者生活補助等證明，並前往縣內45家合約醫療院所及7家醫療站進行篩檢。經審核通過後，即可於原篩檢院所進行假牙裝置。依全口缺牙、部分缺牙及固定式假牙等不同情形，補助金額介於4,400元至4萬4,000元不等；另針對活動假牙維修部分，每年最高可申請6,600元補助，協助長者維持良好使用狀態。衛生局指出，透過補助裝置假牙，不僅可有效改善長者進食困難問題，也有助於預防因營養不良引發的慢性疾病，進一步提升整體健康與生活品質。呼籲符合資格的長者及家屬踴躍申請，並養成定期口腔檢查與保健習慣，守護晚年健康。