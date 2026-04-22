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▲朱軒洋證實和吳卓源（如圖）重啟戀情。（圖／記者蘇詠智攝）

歌手吳卓源（Julia）2年前被拍到在河岸幽會朱軒洋，意外捲入他和前女友Cindy的感情風波中，使得兩人風評瞬間跌落谷底，今（22）日兩人被爆料舊情復燃，為此吳卓源稍早透過手寫信認愛，而朱軒洋也透過經紀人回應，表示過去自己在感情中做了許多傷害人的事，未來他會更珍惜這份感情，希望大家可以給予小倆口空間。朱軒洋稍早透過經紀人證實已經和吳卓源復合，「抱歉，因為私事佔用了大眾時間與新聞資源。這段日子以來，許多家人、朋友與前輩的關心及提醒，讓我深刻理解身為公眾人物應有的責任。過去的我做了不好的示範，讓許多人失望、也造成了傷害，這是我必須面對且深感後悔的事。」表示過去的自己在感情中做了許多不好的事，為此他深感後悔。在陷入感情爭議的這些日子中，朱軒洋表示自己一直在學著如何成為一個更好的人，「在徹底沉澱之後，我和Julia都選擇面對內心真實的感受，未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」最後兩人決定重拾那份愛火，一起扶持對方走下去。除了朱軒洋公開認愛，吳卓源也早他一步在社群公開手寫信，她表示，在2年前事件爆發後，曾跟身邊的人刻意保持距離，但經過一段時間的沉澱後，她發現自己與朱軒洋之間的感情並未因此消失，「發現我跟小朱（朱軒洋）彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情。」吳卓源說，正是在這樣的前提下，近期兩人才會再度產生交集，承認了兩人正在重新交往中。根據《鏡週刊》報導，吳卓源和演員朱軒洋今日爆出舊情復燃，兩人在2024年因被拍到在河濱公園深夜親熱、隔著口罩熱吻，但當時男方是有女友的狀態，吳卓源因而背負小三罵名，兩人形象都受挫，她也因此沉寂了一段時間，近期才剛換公司重新回歸演藝圈。