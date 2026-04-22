為歡慶《卡厄思夢境》即將舉行的 Half-Anniversary 慶典，本次將與凱岩主題餐廳 Cayenne Café 攜手合作打造充滿遊戲元素的主題咖啡廳，將於 2026 年 4 月 22 日與 5 月 6 日，分別在台北 Cayenne Café 永康店及忠孝店盛大開幕！誠摯邀請各位浮斯特，參與這場夢境中的花園茶會。
在卡厄思經歷艱難險阻之後，與戰鬥員們休憩一下吧！
本次聯名以《卡厄思夢境》「Half-Anniversary 」慶典主題，結合了多達 14 名遊戲中的高人氣戰鬥員形象，並還原遊戲中的「星光食堂」與「庭園咖啡廳」中的多樣菜色，聯合打造多款獨具特色的專屬餐飲。其中忠孝店的料理將會提供「崩潰」辣醬，讓你體會猶如遊戲中戰鬥員在高壓下瀕臨極限的刺激感，彷彿親身置身卡厄思的混亂戰場之中。
多款《卡厄思夢境》限定周邊等你來收藏！
此次聯名也將配合全球的 「Half-Anniversary 」慶典同步展開，首度推出多款玩家敲碗已久的《卡厄思夢境》聯名周邊，並於兩家分店各自提供獨具特色的限量商品。周邊人物除了近期主打的黛安娜與海德瑪麗外，也包含麗塔、蒂菲拉、賽蕾妮雅等高人氣戰鬥員。
永康店的獨家商品為下列兩款：其中互動感十足的拉抽鑰匙圈，只要玩家們將其往左右拉開，便能一窺戰鬥員們的崩潰瞬間。而在遊戲中推出後不久便引發熱潮的人氣角色賽蕾妮爾，其曲線一覽無遺的大廳背景圖，現在則被完整呈現在全版滑鼠墊之上，將其魅力直接鋪滿整個桌面。
※忠孝店周邊商品尚在監修，暫時無法公開。
隨餐特典
永康店：
飲料的奶蓋會做成對應特餐角色的造型，並附贈該角色插卡和杯墊。
忠孝店：
選購主餐時將贈送餐墊和餐點對應角色的 小卡
選購甜點時將贈送對應角色的插卡
選購飲料時贈送該角色的吸管套
選購奶蓋奶茶時，將提供隨機角色的奶蓋，並附贈該角色的杯墊
滿額贈禮
永康店：
消費滿額 NT$600 以上，將提供隨機角色透卡一張（角色如下：海德瑪麗 A款、 海德瑪麗 B款、黛安娜 A款、黛安娜 B款、蒂菲拉、蕾歐娜、賽雷妮爾）
消費滿額 NT$800 以上，將提供隨機角色小飯友一顆（角色如下：海德瑪麗、蒂菲拉、麗塔）
消費滿額 NT$1200 以上，將提供隨機色紙一張（主題或角色如下：Half-Anniversary 主視覺、蒂菲拉、麗塔）
忠孝店：
來店不限消費金額，將提供隨機主題或角色明信片一張（主題或角色如下：「賽雷妮爾 崩潰版」、「琳 崩潰版」、「梅鈴 崩潰版」、Half-Anniversary 主視覺）
消費滿額 NT$800 以上，將提供隨機角色小飯友一顆（角色如下：海德瑪麗、黛安娜、蕾歐娜、梅鈴、賽雷妮爾、友紀、娜嘉）
消費滿額 NT$1200 以上，將提供隨機角色色紙一張（角色如下：海德瑪麗、賽雷妮爾、蕾歐娜、娜嘉、友紀、蕾伊、黛安娜）
※上述所有贈品皆可累贈
聯名活動
雙店集章
凡到訪「永康店」與「忠孝店」消費任一主餐，即可進行集章！完成蒐集每個分店的印章，即可兌換「聯名咖啡廳限量色紙」乙張！
兌換時會將於明信片左下處截角做為兌換憑證。
可累贈，消費一道主餐可獲得一張蒐集卡，兩道為兩張以此類推。
崩潰醬挑戰
此活動為「忠孝店限定」，凡到訪忠孝店選購主餐的玩家即可參與，只要拍攝加入崩潰醬的餐點或「崩潰表情照片」，上傳至個人的SNS社群帳號，即可獲得限量「角色崩壞小卡乙張」(共3款)，並內附卡厄思夢境限量虛寶序號乙組（數量有限送完為止）。
參與方式
選購主餐後加入崩潰醬。
拍攝餐點或"崩潰的表情"照片，上傳到個人社群帳號並設置公開於Instagram 或 Facebook。
標記 @cayennecafetw 或@凱岩主題餐廳 Cayenne Café，並加上必備主題標籤 #ChaosZeroNightmare #卡厄思夢境 即可獲得。
打卡贈禮
來店消費並完成社群打卡@cayennecafetw 即可獲得【聯名限定明信片】，完成google好評再加碼一張
2026 年 4 月 22 日至 5 月 6 日：蒂菲菈、Half-Anniversary 主視覺 (兩款隨機贈送)
2026 年 5 月 7 日至 5 月 24 日：海德瑪麗、麗塔 (兩款隨機贈送)
📍IG: cayennecafetw
📍FB: 凱岩主題餐廳 Cayenne Café
《卡厄思夢境》x 凱岩主題餐廳 Cayenne Café 聯名活動
活動期間
永康店：2026 年 4 月 22 日(三) 至 5 月 24 日 (日)
忠孝店：2026 年 5 月 6 日(三) 至 6 月 7 日 (日)
Cayenne Café 凱岩咖啡餐廳位置
永康店：台北市大安區金華街 243 巷 27 號（東門站 5 號出口）
忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段 205 巷 7 弄 7 號 1 樓（忠孝敦化站 2 號出口）
營業時間
每日 11:00 ~ 20:00（最後供餐 19:30）
預約途徑
永康店預約網址
忠孝店預約網址
※本次活動採取預約制和現場排隊登記方式。
※ 若有相關異動將公告於 FB 粉絲團，恕不另行通知。
注意事項
※所有隨餐特典、周邊、兌換券等，離店後不補發。
※所有贈品數量有限，贈完為止。
相關連結
凱岩主題餐廳 Cayenne Café FB 粉專
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本次聯名以《卡厄思夢境》「Half-Anniversary 」慶典主題，結合了多達 14 名遊戲中的高人氣戰鬥員形象，並還原遊戲中的「星光食堂」與「庭園咖啡廳」中的多樣菜色，聯合打造多款獨具特色的專屬餐飲。其中忠孝店的料理將會提供「崩潰」辣醬，讓你體會猶如遊戲中戰鬥員在高壓下瀕臨極限的刺激感，彷彿親身置身卡厄思的混亂戰場之中。
多款《卡厄思夢境》限定周邊等你來收藏！
此次聯名也將配合全球的 「Half-Anniversary 」慶典同步展開，首度推出多款玩家敲碗已久的《卡厄思夢境》聯名周邊，並於兩家分店各自提供獨具特色的限量商品。周邊人物除了近期主打的黛安娜與海德瑪麗外，也包含麗塔、蒂菲拉、賽蕾妮雅等高人氣戰鬥員。
永康店的獨家商品為下列兩款：其中互動感十足的拉抽鑰匙圈，只要玩家們將其往左右拉開，便能一窺戰鬥員們的崩潰瞬間。而在遊戲中推出後不久便引發熱潮的人氣角色賽蕾妮爾，其曲線一覽無遺的大廳背景圖，現在則被完整呈現在全版滑鼠墊之上，將其魅力直接鋪滿整個桌面。
※忠孝店周邊商品尚在監修，暫時無法公開。
隨餐特典
永康店：
飲料的奶蓋會做成對應特餐角色的造型，並附贈該角色插卡和杯墊。
忠孝店：
選購主餐時將贈送餐墊和餐點對應角色的 小卡
選購甜點時將贈送對應角色的插卡
選購飲料時贈送該角色的吸管套
選購奶蓋奶茶時，將提供隨機角色的奶蓋，並附贈該角色的杯墊
滿額贈禮
永康店：
消費滿額 NT$600 以上，將提供隨機角色透卡一張（角色如下：海德瑪麗 A款、 海德瑪麗 B款、黛安娜 A款、黛安娜 B款、蒂菲拉、蕾歐娜、賽雷妮爾）
消費滿額 NT$800 以上，將提供隨機角色小飯友一顆（角色如下：海德瑪麗、蒂菲拉、麗塔）
消費滿額 NT$1200 以上，將提供隨機色紙一張（主題或角色如下：Half-Anniversary 主視覺、蒂菲拉、麗塔）
忠孝店：
來店不限消費金額，將提供隨機主題或角色明信片一張（主題或角色如下：「賽雷妮爾 崩潰版」、「琳 崩潰版」、「梅鈴 崩潰版」、Half-Anniversary 主視覺）
消費滿額 NT$800 以上，將提供隨機角色小飯友一顆（角色如下：海德瑪麗、黛安娜、蕾歐娜、梅鈴、賽雷妮爾、友紀、娜嘉）
消費滿額 NT$1200 以上，將提供隨機角色色紙一張（角色如下：海德瑪麗、賽雷妮爾、蕾歐娜、娜嘉、友紀、蕾伊、黛安娜）
※上述所有贈品皆可累贈
雙店集章
凡到訪「永康店」與「忠孝店」消費任一主餐，即可進行集章！完成蒐集每個分店的印章，即可兌換「聯名咖啡廳限量色紙」乙張！
兌換時會將於明信片左下處截角做為兌換憑證。
可累贈，消費一道主餐可獲得一張蒐集卡，兩道為兩張以此類推。
崩潰醬挑戰
此活動為「忠孝店限定」，凡到訪忠孝店選購主餐的玩家即可參與，只要拍攝加入崩潰醬的餐點或「崩潰表情照片」，上傳至個人的SNS社群帳號，即可獲得限量「角色崩壞小卡乙張」(共3款)，並內附卡厄思夢境限量虛寶序號乙組（數量有限送完為止）。
參與方式
選購主餐後加入崩潰醬。
拍攝餐點或"崩潰的表情"照片，上傳到個人社群帳號並設置公開於Instagram 或 Facebook。
標記 @cayennecafetw 或@凱岩主題餐廳 Cayenne Café，並加上必備主題標籤 #ChaosZeroNightmare #卡厄思夢境 即可獲得。
打卡贈禮
來店消費並完成社群打卡@cayennecafetw 即可獲得【聯名限定明信片】，完成google好評再加碼一張
2026 年 4 月 22 日至 5 月 6 日：蒂菲菈、Half-Anniversary 主視覺 (兩款隨機贈送)
2026 年 5 月 7 日至 5 月 24 日：海德瑪麗、麗塔 (兩款隨機贈送)
📍IG: cayennecafetw
📍FB: 凱岩主題餐廳 Cayenne Café
《卡厄思夢境》x 凱岩主題餐廳 Cayenne Café 聯名活動
活動期間
永康店：2026 年 4 月 22 日(三) 至 5 月 24 日 (日)
忠孝店：2026 年 5 月 6 日(三) 至 6 月 7 日 (日)
Cayenne Café 凱岩咖啡餐廳位置
永康店：台北市大安區金華街 243 巷 27 號（東門站 5 號出口）
忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段 205 巷 7 弄 7 號 1 樓（忠孝敦化站 2 號出口）
營業時間
每日 11:00 ~ 20:00（最後供餐 19:30）
預約途徑
永康店預約網址
忠孝店預約網址
※本次活動採取預約制和現場排隊登記方式。
※ 若有相關異動將公告於 FB 粉絲團，恕不另行通知。
注意事項
※所有隨餐特典、周邊、兌換券等，離店後不補發。
※所有贈品數量有限，贈完為止。
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