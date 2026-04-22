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▲《卡厄思夢境》x 凱岩主題餐廳 Cayenne Café 聯動（圖／業者提供）

為歡慶《卡厄思夢境》即將舉行的 Half-Anniversary 慶典，本次將與凱岩主題餐廳 Cayenne Café 攜手合作打造充滿遊戲元素的主題咖啡廳，將於 2026 年 4 月 22 日與 5 月 6 日，分別在台北 Cayenne Café 永康店及忠孝店盛大開幕！誠摯邀請各位浮斯特，參與這場夢境中的花園茶會。本次聯名以《卡厄思夢境》「Half-Anniversary 」慶典主題，結合了多達 14 名遊戲中的高人氣戰鬥員形象，並還原遊戲中的「星光食堂」與「庭園咖啡廳」中的多樣菜色，聯合打造多款獨具特色的專屬餐飲。其中忠孝店的料理將會提供「崩潰」辣醬，讓你體會猶如遊戲中戰鬥員在高壓下瀕臨極限的刺激感，彷彿親身置身卡厄思的混亂戰場之中。此次聯名也將配合全球的 「Half-Anniversary 」慶典同步展開，首度推出多款玩家敲碗已久的《卡厄思夢境》聯名周邊，並於兩家分店各自提供獨具特色的限量商品。周邊人物除了近期主打的黛安娜與海德瑪麗外，也包含麗塔、蒂菲拉、賽蕾妮雅等高人氣戰鬥員。永康店的獨家商品為下列兩款：其中互動感十足的拉抽鑰匙圈，只要玩家們將其往左右拉開，便能一窺戰鬥員們的崩潰瞬間。而在遊戲中推出後不久便引發熱潮的人氣角色賽蕾妮爾，其曲線一覽無遺的大廳背景圖，現在則被完整呈現在全版滑鼠墊之上，將其魅力直接鋪滿整個桌面。※忠孝店周邊商品尚在監修，暫時無法公開。飲料的奶蓋會做成對應特餐角色的造型，並附贈該角色插卡和杯墊。選購主餐時將贈送餐墊和餐點對應角色的 小卡選購甜點時將贈送對應角色的插卡選購飲料時贈送該角色的吸管套選購奶蓋奶茶時，將提供隨機角色的奶蓋，並附贈該角色的杯墊消費滿額 NT$600 以上，將提供隨機角色透卡一張（角色如下：海德瑪麗 A款、 海德瑪麗 B款、黛安娜 A款、黛安娜 B款、蒂菲拉、蕾歐娜、賽雷妮爾）消費滿額 NT$800 以上，將提供隨機角色小飯友一顆（角色如下：海德瑪麗、蒂菲拉、麗塔）消費滿額 NT$1200 以上，將提供隨機色紙一張（主題或角色如下：Half-Anniversary 主視覺、蒂菲拉、麗塔）來店不限消費金額，將提供隨機主題或角色明信片一張（主題或角色如下：「賽雷妮爾 崩潰版」、「琳 崩潰版」、「梅鈴 崩潰版」、Half-Anniversary 主視覺）消費滿額 NT$800 以上，將提供隨機角色小飯友一顆（角色如下：海德瑪麗、黛安娜、蕾歐娜、梅鈴、賽雷妮爾、友紀、娜嘉）消費滿額 NT$1200 以上，將提供隨機角色色紙一張（角色如下：海德瑪麗、賽雷妮爾、蕾歐娜、娜嘉、友紀、蕾伊、黛安娜）※上述所有贈品皆可累贈凡到訪「永康店」與「忠孝店」消費任一主餐，即可進行集章！完成蒐集每個分店的印章，即可兌換「聯名咖啡廳限量色紙」乙張！兌換時會將於明信片左下處截角做為兌換憑證。可累贈，消費一道主餐可獲得一張蒐集卡，兩道為兩張以此類推。此活動為「忠孝店限定」，凡到訪忠孝店選購主餐的玩家即可參與，只要拍攝加入崩潰醬的餐點或「崩潰表情照片」，上傳至個人的SNS社群帳號，即可獲得限量「角色崩壞小卡乙張」(共3款)，並內附卡厄思夢境限量虛寶序號乙組（數量有限送完為止）。選購主餐後加入崩潰醬。拍攝餐點或"崩潰的表情"照片，上傳到個人社群帳號並設置公開於Instagram 或 Facebook。標記 @cayennecafetw 或@凱岩主題餐廳 Cayenne Café，並加上必備主題標籤 #ChaosZeroNightmare #卡厄思夢境 即可獲得。來店消費並完成社群打卡@cayennecafetw 即可獲得【聯名限定明信片】，完成google好評再加碼一張2026 年 4 月 22 日至 5 月 6 日：蒂菲菈、Half-Anniversary 主視覺 (兩款隨機贈送)2026 年 5 月 7 日至 5 月 24 日：海德瑪麗、麗塔 (兩款隨機贈送)📍IG: cayennecafetw📍FB: 凱岩主題餐廳 Cayenne Café永康店：2026 年 4 月 22 日(三) 至 5 月 24 日 (日)忠孝店：2026 年 5 月 6 日(三) 至 6 月 7 日 (日)永康店：台北市大安區金華街 243 巷 27 號（東門站 5 號出口）忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段 205 巷 7 弄 7 號 1 樓（忠孝敦化站 2 號出口）每日 11:00 ~ 20:00（最後供餐 19:30）※本次活動採取預約制和現場排隊登記方式。※ 若有相關異動將公告於 FB 粉絲團，恕不另行通知。※所有隨餐特典、周邊、兌換券等，離店後不補發。※所有贈品數量有限，贈完為止。