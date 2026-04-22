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中華職棒富邦悍將投手林栚呈昨（21）日在面對樂天桃猿時登板，在對決馬傑森的打擊時，兩度使用「石化」戰術，出手前停頓近10秒，試圖破壞打者節奏，結果卻適得其反，對馬傑森投出觸身球。林栚呈今（22）日賽前受訪時坦言，目的是為了擾亂打者，結果反而卻讓自己亂掉；悍將總教練後藤光尊則說，「我當時說『他在幹嘛？』然後我又想了一次『他到底在幹嘛？』」林栚呈今日賽前受訪時解釋，當時桃猿攻勢已經打開，「石化」的目的是為了擾亂打者，結果弄巧成拙，「原本設定第2次要拖到秒數尾聲退出投手板，但自己當時一急也亂了，導致出現觸身球。」林栚呈坦言當下很懊惱，下場後投手教練許銘傑對他說，「其實不是不行，但那局守備守了蠻長時間，會導致野手身體僵硬。」林栚呈表示，丟到馬傑森當下就很懊惱，「來不及跟他說抱歉，因為第一次暫停是他喊的，我以為第二次他也會喊（規則不允許）。」當事人馬傑森賽前坦到此事，「當時想說他在幹嘛！我眼睛都乾了，後來發現他（觸身球）不是故意的。」悍將總教練後藤光尊今日賽前被問到此事，有點無奈的表示，「我當時說『他在幹嘛？』然後我又想了一次『他到底在幹嘛？』」後藤直言，「石化」並不是林栚呈平常會做的事情，「投出去瞬間自己的節奏也被破壞了。」當時鏡頭拍到後藤面無表情，打擊教練高國輝則是笑了出來，「當時休息室大家都在笑。我心裡想著『他到底在幹嘛？』」