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▲ 南科屏東園區預計可創造5,400個就業機會、360億元年產值。（圖／行政院南部聯合服務中心提供）

高鐵延伸屏東帶動半導體產業加速進駐，特定區內南科屏東園區已吸引10家廠商規劃建廠，並由台積電統籌供應鏈專區，預計今年6月動土。預計可創造5,400個就業機會、360億元年產值。南服中心執行長許乃文期盼透過整合高鐵屏東站和周邊建設，完善區域整體產業發展。後續中央將持續協調跨部會資源，加速各項建設推進。行政院南部聯合服務中心今（22）日攜手屏東縣政府、國科會南科管理局、屏東科技產業園區及交通部鐵道局等單位，共同舉辦「高鐵屏東車站特定區」記者會，說明建設與招商進度。許乃文表示，屏東不只是高鐵終點站，更是南台灣產業布局的新起點。高鐵屏東車站特定區將匯聚半導體供應鏈、雙鐵交通與人才培育，成為區域發展的重要節點。特定區總面積307.15公頃，其中南科屏東園區總面積73.51公頃，預計可創造5,400個就業機會、360億元年產值，已有宇晨、聚和、華懋及安葆等指標企業投入規劃。宇晨已於去年底完成上樑，聚和亦於今年3月動土，象徵產業正式落地。國科會南科管理局指出，南科屏東園區設有25.5公頃之半導體供應鏈專區，供台積電統籌規劃使用，將引進半導體相關供應鏈廠商進駐，並以晶圓廠建設與設施為核心，打造完整產業聚落。在人才培育方面，今日記者會特別安排於現地聽取屏科實中校長陳志偉簡報指出，該校已於113年8月1日招生，第一期校舍預計於115年第3季前啟用，強化園區長期人才支撐。園管局表示，屏東科技產業園區（擴區）鎖定精密電子、塑膠製品、金屬加工及機械設備等策略性產業，並具備「下高鐵就進廠」的交通優勢，預估可帶動約新台幣50億元投資，創造年產值100億元，並提供790個就業機會。交通建設方面，高鐵延伸屏東計畫預計於116年底完成環評，爭取核定後續工期約11年，未來完工後將與台鐵六塊厝新站串聯，納入高鐵一日生活圈，帶動區域發展。屏東縣政府也規劃6條特定區內計畫道路及2條聯外道路，不僅將優化區域交通動線，提供民眾更安全、便利的用路環境，更將成為促進地方產業轉型與繁榮的重要基石。屏東國際棒球場為全台首座鄰近高鐵站的國際級棒球場，預計於116年底完工。屏東縣政府指出，球場規劃 1.5 萬席位，並融入生態滯洪池與景觀公園，兼顧環境永續與城市美學的同時，也為屏東長年培育出的優秀球員提供完善的基層訓練環境，未來將以承辦國際賽事為目標。