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日前民眾黨創黨主席柯文哲在台中掃街拜票時，意外遭到辣椒水波及引發咳嗽，黨主席黃國昌第一時間，痛批民進黨，如今結局大翻轉，根本是分局長誤噴，黃國昌神隱一天後依然拒絕道歉。立委王世堅今（22）日受訪時火力全開，直指這反映出民眾黨主席黃國昌心胸狹隘，連這點小事都不願認錯道歉。王世堅表示，黃國昌計畫參選新北市長，但民調始終低於10%、僅剩個位數字，關鍵就在於黃國昌的政治慣性是「把別人都打成魔鬼，但自己並不是天使」，抹黑他人的作法並無法成就自己。他強調，黃國昌必須先證明自己具備成為天使的條件與作為，而非一味將對手妖魔化，否則如何選市長？王世堅提到，自己雖能同情民眾黨支持者，但完全不能諒解黃國昌，批評黃國昌是有居心的，身為見過大場面的學運領袖，當年甚至曾與白狼等幫派對峙，如今竟在聞到一滴滴殘留辣椒水後，就斷言是民進黨做的，他諷刺反問，難道民進黨有專屬味道的辣椒水，讓黃國昌一聞就聞得出來嗎？既然事實已證明是警察誤噴，就應為當時的發言認錯道歉。王世堅感嘆，古話說「知恥近乎勇」，但在他眼中的黃國昌卻是「不知恥近乎神勇」，痛批黃國昌連這麼小的噴錯事件都不敢承認，第一時間就扣上政治帽子，這種格局與表現，難怪民調會反映出選民的真實看法。