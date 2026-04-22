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我們習慣把聲音當成一種功能。播放、輸出、結束。它存在於背景，被打開，也很快被關掉。多數時候，我們記得的是畫面，而不是聲音本身。它很少被留下來，更少被真正「選擇」。但 IF AUDIO 想做的，是反過來問一件事：當聲音不再只是用來播放，而是能被觀看、被擺放，甚至被長時間留在生活裡時——它會變成什麼？也許從那一刻開始，聲音就不再只是功能，而是一種可以被收藏的存在。IF AUDIO 的作品，很難用傳統方式理解。它當然是一台音響，能播放、能輸出，聲音乾淨且有層次。但你第一個感受到的，從來不是聲音，而是它的存在。以「大衛猿（Speaker David）」為例，它更像一件藝術品、一個會被放進生活裡的物件，而不只是一台音響。它在空間裡，不是被擺著，而是自然地成為視線的中心。你會先看見它，然後才開始意識到聲音的存在。那一刻你會發現，你不是在使用一台音響設備，而是在與一個「會發聲的藝術品」共處。當你進一步理解 IF AUDIO 的設計邏輯，會發現這不只是造型的問題。最新的 DAVID II 二代大衛猿，在維持雕塑語言的同時，也重新處理了聲音與空間之間的關係。內建電池供電，可支援約 6小時的 36W 輸出，讓聲音不再被插座限制，而是可以隨著空間自由移動。約 4.5kg 的重量與更精簡的尺寸，讓它可以被重新擺放、重新定位，甚至改變一個空間的聲音中心。同時，強化的 TWS（True Wireless Stereo）功能，也讓兩台裝置之間能無線串聯，建立真正的左右聲道體驗。這些看似功能性的設計，其實都在指向同一件事：外型可以前衛，但聲音不能說謊。IF AUDIO 並沒有因為設計語言而犧牲聲學表現。以 DAVID I 一代為例，內部配置 6.5 吋重低音單體，搭配中高音單體，總輸出功率達 105W。這樣的配置，不是為了強調數字，而是讓聲音在空間中保有足夠的餘裕。不是刻意強調低頻，也不是追求刺激感，而是一種可以長時間存在、不讓人疲勞的聲音。在客廳、在展間，甚至在更大的空間中，它都能穩定地撐起整體聲場，不壓迫，也不失真。如果說多數藍牙音箱是為了「播放內容」，那大衛猿更像是為了「建立一種環境」。當代的生活裡，我們早已習慣選擇物件。家具、燈具、材質、顏色，甚至一個空間的氛圍。IF AUDIO 做的，是把聲音也放進這個選擇裡。它不再只是功能導向的設備，而是一種會影響空間、也影響情緒的存在。一種可以被觀看、被擺放，也可以被長時間共處的物件。這樣的轉變，讓「音響」這個分類本身，開始變得不那麼重要。IF AUDIO 為頂級聲學產品設計品牌，專注於聲音科技的藝術探索與設計。「IF」，代表無限可能。品牌試圖超越傳統聲學產品的框架，重新想像聲音在生活中的角色——它不只是被聽見，而是一件融合設計、科技與藝術的作品。在 IF AUDIO 的世界裡，聲音不再只是背景，而是可以被觀看、被感受，甚至被選擇與收藏的存在。IF AUDIO並沒有試圖證明它有多厲害。它只是讓人重新意識到一件事：有些聲音，不是用來播放的，而是用來留下的。留下在空間裡，留下在日常裡，也留下在某個你願意記住的時刻。目前在drivepro 選物店可看到實體商品📍台中勤美 PARK2 草悟廣場台中市西區英才路534號B1F B103A專櫃