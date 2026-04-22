一張以色列士兵在黎巴嫩南部用大錘砸毀耶穌雕像的照片，近日在社群平台瘋傳，引起全球基督教徒社群的憤怒。對此，以色列國防軍表示，拿錘子動手的士兵、以及在旁拍攝的士兵，兩人已經被判處30天軍事監禁，並即刻解除戰鬥職務。
根據《衛報》報導，這起爭議發生在黎巴嫩南部德布爾村（Debl），以色列士兵持大錘猛砸耶穌雕像頭部，耶穌雕像整個從十字架上脫落。影像在社群網路上曝光後引發鋪天蓋地的批評，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）第一時間也發聲譴責，稱自己對此「感到震驚與悲傷」，以色列外長也表示對「每一位感情受到傷害的基督徒」致歉。
軍方懲處出爐
以色列國防軍表示，該士兵的行為「完全違背了以色列國防軍的命令和價值觀」，持大錘破壞雕像的士兵和在旁拍攝的士兵即刻解除戰鬥職務，並判處30天軍事監禁。另外事發時還有6名士兵在現場，但沒有採取行動制止或通報，這6名士兵也將接受進一步調查。
以色列國防軍指出，事件發生後，已再次向部隊強調了有關對待宗教場所和標誌的程序。另外，以色列軍方也在「與當地社區充分協調」的情況下，在原址更換了一個新的十字架雕像。
人權組織稱，這種懲罰在以色列軍隊中相對罕見。2025年，以色列士兵在加薩和西岸被指控的不當行為案件，88％在軍方調查後都遭到擱置或撤銷。
德貝爾村是少數幾個儘管以色列與真主黨持續交戰，但仍有平民留守的村莊之一。據統計，約佔黎巴嫩約有三分之一的人口為基督徒，自以色列於3月2日對黎巴嫩發動戰爭以來，黎巴嫩表示已造成2290人死亡，包括177名兒童和100名醫護人員，數千名基督徒被迫離開他們在南部的家園。
我是廣告 請繼續往下閱讀
以色列國防軍表示，該士兵的行為「完全違背了以色列國防軍的命令和價值觀」，持大錘破壞雕像的士兵和在旁拍攝的士兵即刻解除戰鬥職務，並判處30天軍事監禁。另外事發時還有6名士兵在現場，但沒有採取行動制止或通報，這6名士兵也將接受進一步調查。
以色列國防軍指出，事件發生後，已再次向部隊強調了有關對待宗教場所和標誌的程序。另外，以色列軍方也在「與當地社區充分協調」的情況下，在原址更換了一個新的十字架雕像。
德貝爾村是少數幾個儘管以色列與真主黨持續交戰，但仍有平民留守的村莊之一。據統計，約佔黎巴嫩約有三分之一的人口為基督徒，自以色列於3月2日對黎巴嫩發動戰爭以來，黎巴嫩表示已造成2290人死亡，包括177名兒童和100名醫護人員，數千名基督徒被迫離開他們在南部的家園。