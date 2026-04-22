美國、以色列與伊朗在中東交火，重創該地區的石油設施及船隻，已經導致漏油，衛星影像上已經可以看到，海面上有大片油污。專家警告，波斯灣正遭遇一場環境災難，對沿岸居民生計和海洋生態造成毀滅性打擊。
據CNN報導，衛星影像揭示了波斯灣地區慘重的破壞情形，4月7日，荷姆茲海峽靠近靠近伊朗格什姆島（Qeshm Island）附近，出現一條延伸超過5英里的油污帶。德國環保組織綠色和平組織發言人諾艾（Nina Noelle）指出，自2月28日美軍擊中伊朗籍船隻「沙希德．巴蓋里號」（Shahid Bagheri）後，該海域便發生了漏油。
另一張照片則是拉凡島（Lavan Island），伊朗官員稱該島沿岸設施於4月7日遭敵人擊中，影像顯示周邊海域布滿油污。經CNN定位分析的社群媒體影片顯示，該島的煉油廠燃起熊熊大火。荷蘭和平組織PAX專案組長茨威嫩堡（Wim Zwijnenburg）指出，拉凡島遇襲是「重大的環境緊急事件」，該島至少有五處地點受損，洩漏的油污正擴散至鄰近的保護區——希德瓦爾島（Shidvar Island）。該島雖無人居住，卻擁有珊瑚礁及豐富的受保護物種，如海龜與海鳥。
而在科威特沿岸，4月6日的衛星影像顯示該國近海出現油污。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱，當天針對包括科威特在內的海灣國家燃料與石化設施發動了報復性打擊。
茨威嫩堡指出，在最壞的情況下，這些漏油會危及沿岸數千人生計，特別是會汙染伊朗沿海居民賴以維生、獲取蛋白質的魚類。漏油威脅著海龜、海豚與鯨魚等海洋生物，牠們可能因誤食或受困於油污而死亡。
更嚴重的是，油污可能損害該地區海水淡化廠的過濾系統，而波斯灣地區有將近1億人口依賴這些工廠獲取乾淨水源。
據德國綠色和平組織數據，目前波斯灣估計有75艘大型油輪，總計載有約190億公升的原油。若衝突持續導致更多船隻受損，後果將不堪設想。諾艾補充道，漏油清理極其困難，且當前的武裝衝突使得進入海灣進行環境復原幾乎成為不可能的任務。
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另一張照片則是拉凡島（Lavan Island），伊朗官員稱該島沿岸設施於4月7日遭敵人擊中，影像顯示周邊海域布滿油污。經CNN定位分析的社群媒體影片顯示，該島的煉油廠燃起熊熊大火。荷蘭和平組織PAX專案組長茨威嫩堡（Wim Zwijnenburg）指出，拉凡島遇襲是「重大的環境緊急事件」，該島至少有五處地點受損，洩漏的油污正擴散至鄰近的保護區——希德瓦爾島（Shidvar Island）。該島雖無人居住，卻擁有珊瑚礁及豐富的受保護物種，如海龜與海鳥。
而在科威特沿岸，4月6日的衛星影像顯示該國近海出現油污。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱，當天針對包括科威特在內的海灣國家燃料與石化設施發動了報復性打擊。
茨威嫩堡指出，在最壞的情況下，這些漏油會危及沿岸數千人生計，特別是會汙染伊朗沿海居民賴以維生、獲取蛋白質的魚類。漏油威脅著海龜、海豚與鯨魚等海洋生物，牠們可能因誤食或受困於油污而死亡。
更嚴重的是，油污可能損害該地區海水淡化廠的過濾系統，而波斯灣地區有將近1億人口依賴這些工廠獲取乾淨水源。
據德國綠色和平組織數據，目前波斯灣估計有75艘大型油輪，總計載有約190億公升的原油。若衝突持續導致更多船隻受損，後果將不堪設想。諾艾補充道，漏油清理極其困難，且當前的武裝衝突使得進入海灣進行環境復原幾乎成為不可能的任務。
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