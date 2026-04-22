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剛落幕的潑水節（Songkran）又讓泰國賺翻了，但真正讓這個節日無可取代的，其實不是帳面上那幾百億泰銖的收入。臉書粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」近日發文直言，這是一場「泰國的文化勝利」，而最真實的衡量標準，不是GDP數字，而是那些離境旅客站在蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi）電扶梯上時，臉上依然藏不住的笑意。粉專指出，衡量剛結束的潑水節是否成功，一種方式是看數據：數百萬人參與、數百億泰銖進帳。但更真實的標準，也許是那些搭上被戲稱為「世界上最悲傷的手扶梯」——也就是通往蘇凡納布國際機場出境閘口電扶梯的旅客所留下的話語。有人在社群上寫下：「世界上沒有任何一個節日，能讓你在5分鐘內就和陌生人一起大笑。」也有人驚呼：「你是在開玩笑嗎？你居然可以朝交通警察潑水，而他還笑著回你！」粉專強調，這些片段正說明了泰國潑水節無可取代的地方。每年4月的這幾天，泰國的社會階級界線彷彿瞬間消失：窮人可以放肆潑濕富人，股票經紀人脫下訂製西裝換上花襯衫在街上跳舞，全國上下制服被收進衣櫃，取而代之的是一種共同的歡樂。但粉專也點出，潑水節絕對不只是一場街頭派對，它同時也是到寺廟做功德的時刻、上班族返鄉與家人團聚的大遷徙、長輩期待孩子回家的日子，以及學生向老師表達敬意的時刻。人們會把帶有香氣的水灑在長輩與老師手上，象徵深厚的尊重；街角也到處可見只有這個季節才吃得到的限定美食。「如果潑水節只是互相潑水，那世界上任何城市都能複製它。」粉專寫道，但泰國潑水節擁有的是金錢買不到的元素，以及再華麗的表演也模仿不了的精神，因為這些東西早已融進泰國人的血液。這種文化來自童年時的興奮記憶、青少年時的友情連結，以及成年後的自豪與傳承，而泰國人天生的「sanook」（愛玩、享受樂趣）精神，正是其中最關鍵的成分。粉專進一步介紹，這些價值建立在一代又一代傳承下來的文化基礎之上，像是「Song Nam Phra」（為佛像淨身）、「Rod Nam Dum Hua」（向長輩敬水求福）等傳統儀式。正是這些深厚的文化元素，讓潑水節在2023年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入人類非物質文化遺產名錄，在此之前，泰國已入選的項目還包括2018年的Khon面具舞、2019年的泰式按摩，以及2021年的Nora傳統舞蹈。儘管緬甸、柬埔寨等鄰國也有類似的新年慶典，但粉專認為，泰國潑水節已成為區域內最具代表性的文化輸出品牌，成功將泰國的「軟實力」融入全球形象。今年泰國觀光局預估，潑水節期間節慶收入將突破303.5億泰銖、年增6%，吸引超過50萬名國際旅客造訪，並帶動近600萬人次的國內旅遊。然而，粉專話鋒一轉強調，數字與UNESCO認證仍無法完整說明一切。泰國潑水節之所以無可匹敵，正是因為泰國人從來沒有想要和任何人競爭，這是一個人們單純因為熱愛而持續實踐的傳統。「而它，也應該保持如此。」