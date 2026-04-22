我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「黃埔客站」後續將由財團法人高雄市客家文化事務基金會營運，規劃推動客家語言、文學、技藝、美食及文創課程，並作為整合文化資源與促進族群交流的重要平台。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.22）

客家文化紮根高雄市，讓城市多元文化共融共好。高市府客委會今（22）日在黃埔新村東五巷126號舉辦「來，就係客—黃埔客站開幕茶會」，正式啟用鳳山區客家文創中心「黃埔客站」。高市府客委會主委楊瑞霞指出，高雄具備山海河地景與多元族群特質，市府近年持續推動客家政策，包括設立客語沉浸式非營利幼兒園、提升文化預算、培育客家人才，「黃埔客站」的成立，是都會客家發展的關鍵節點。楊瑞霞強調，「黃埔客站」不僅是歷史空間活化，更代表文化治理模式的轉型，透過民間營運機制與多元體驗設計，讓客家文化融入日常生活，並串聯在地資源，打造具擴散效應的都會客家文化平台。建築師施舜文表示，此棟建築就像一個時光機，歷經不同時期轉換，從日治時期的軍官宿舍，到戰後成為庇護軍民的生活空間，再到今日於高市府文化局「以住代護」計畫下轉型為「黃埔客站」，呈現出多重歷史層次的堆疊。設計上刻意保留修繕痕跡與生活紋理，邀請民眾在空間中感受過往生活氛圍；「黃埔客站」未來不僅是一處建築場域，更將延伸為串聯聚落的公共客廳與文化教室，成為民眾與客家文化相遇的重要節點。高市府客委會表示，「黃埔客站」後續將由財團法人高雄市客家文化事務基金會營運，規劃推動客家語言、文學、技藝、美食及文創課程，並作為整合文化資源與促進族群交流的重要平台，逐步建立高雄都會客家文化新型態據點。