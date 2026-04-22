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中華職棒樂天桃猿今（22）日進行球員異動，外野手林政華打擊狀態不理想，確定下二軍調整，桃猿總教練曾豪駒表示，林政華今年擊球的確實度、掌握度都不如去年球季，需要一點時間做調整。曾總直言，林政華目前在一軍有一場沒一場，對選手、球隊都不是很大的幫助。林政華開季出賽11場，31打數僅敲出2安，打擊率是不到一成的0.065，上壘率1成47，整體攻擊數據不盡理想，今日賽前雖然出現在桃園球場，但打序白板上已經沒有林政華的名字，今日確定下二軍調整狀況。桃猿總教練曾豪駒表示，開季至今已經16場，會觀察每位選手的狀況，「當然狀況不好的，就會做輪替，剛好今天劉家翔要上來，所以做了變動嘛，從野手這邊調動。」曾總表示，希望林政華能下二軍調整手感，「今年在擊球的確實度，沒有像去年這麼高，掌握球的狀況也沒有去年這麼好，可能需要一點時間來去調整一下。」曾總直言，林政華如果一直沒有調整好，一直留在一軍有一場沒一場，對選手、對球隊來講其實都不是很大的幫助，「希望二軍的選手，表現好可以準備上來，期待挑戰一軍的舞台這樣子，增加彼此的競爭力。」桃猿此役排出陳晨威、成晉、何品室融先發，板凳區上沒有專職外野手，曾總解釋，明日會從二軍拉外野手上來，「今日就一天（輪空），余德龍、李勛傑都可以兼任外野，人手上其實沒有到很大的空缺。」