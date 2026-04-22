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▲李鐘碩賞櫻時，用櫻花在地上擺出小雞圖案，小雞臉上還剛好有和IU痣同位置的黑點。（圖／IG@jongsuk0206）

韓國演員李鐘碩和IU自從2022年公開戀情以來，一舉一動都是外界關注焦點。近日李鐘碩趁著櫻花盛開季節外出踏青，並在社群平台分享了一系列帥照，畫面中他身著休閒服飾，在落櫻繽紛的樹下展現溫暖男神魅力。然而，最吸引粉絲目光的並非他的帥氣顏值，而是他在地上用花瓣擺出的小雞圖樣，小雞的臉上剛好有和IU痣同位置的黑點，被指是在低調放閃。在李鐘碩公開的照片中，有一張他用櫻花瓣在地面上拼湊出的小雞圖案，瞬間引發熱議。由於IU本身就經常使用知名的卡通人物「崔弟（Tweety Bird）」作為個人象徵，而李鐘碩拼出的小雞圖案，與崔弟極其神似，不少粉絲推測他在偷偷示愛女友！讓網友紛紛直呼：「這根本是隱藏版閃光彈」、「男神私下也太浪漫了吧」。除了戀情甜蜜，兩人在演藝事業上也各自發力。IU主演的《21世紀大君夫人》也在熱播中。劇情設定在 21 世紀立憲君主制的韓國背景，IU 飾演擁有一切卻因平民身分而感到不滿的財閥「成熙周」，與邊佑錫飾演的悲情大君「理安」展開一段突破身分限制的命運羅曼史。兩人目前在劇中的化學反應十分受到大眾喜愛，收視率也節節攀升。李鐘碩則在今年即將推出的Disney+重磅原創影集《再婚皇后》中，飾演西王國的王子「海因里」，將與飾演東大帝國皇后「娜菲爾」的申敏兒、飾演皇帝「索本修」的朱智勛，以及飾演拉絲塔的李世榮共同上演一場充滿權力鬥爭與浪漫幻想的轉世大戲。巧的是，《再婚皇后》和《21世紀大君夫人》一樣也是帝國王室設定，只不過《再婚皇后》並非是韓國現實世界觀。李鐘碩與IU穩定交往至今，儘管鮮少同框，但透過社群平台的細節互動，依然能感受到兩人感情穩定。