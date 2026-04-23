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洛杉磯道奇隊今年要挑戰隊史首次的三連霸偉業，在那之前的首要目標就是鎖定國聯西區冠軍，然而這條衛冕之路似乎不如想像中順遂。根據美媒《Newsweek》報導指出，雖然目前教士隊緊追在後，但亞利桑那響尾蛇隊很有可能成為在10月成為超級黑馬，成為道奇奪冠夢碎的最大阻礙。根據大聯盟22日的最新賽果，國聯西區戰況陷入膠著。道奇隊因輸球與聖地牙哥教士隊並列分區第一；亞利桑那響尾蛇則位居第三，與龍頭只有3場勝差。舊金山巨人雖然排名第四，但與第一的距離也僅6場，分區前段班也變成大混戰的局面。《Newsweek》特別點名響尾蛇是「10月最可能製造驚喜的隊伍」。報導分析指出，響尾蛇目前最大的懸念在於投手陣容的穩定性，一旦能解決此問題，將成為道奇隊在季後賽最強悍的對手。內文進一步指出：「如果響尾蛇的王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）能在7月恢復身手，且球團在交易大限前成功補強另一名頂級先發，這支球隊變身為世界大賽黑馬一點也不意外。」這對目前投手戰力同樣因傷兵困擾的道奇隊而言，無疑是一大警訊。儘管外界多半將衝擊道奇的目光鎖定在教士或巨人身上，但響尾蛇近年來展現出的深厚農場，加上很強的戰術執行力還是不容小覷。對於大谷翔平與道奇隊來說，要達成三連霸偉業，除了要在例行賽壓制住教士的糾纏，更必須提防響尾蛇在賽季後段的補強與爆發。