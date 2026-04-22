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▲數位式空氣呼吸器可結合救命器，有助於在高風險環境中提供更即時、明確的警示資訊。（圖／台南市消防局提供）

針對外界關切消防裝備採購議題，臺南市政府消防局今（22）日澄清表示，台南消防救災裝備採購採取「實戰導向、分階段升級」策略。針對空氣呼吸器（SCBA）的配置與汰換，消防局皆有長期的整體規劃，外界指稱之「採購掛蛋」並不符合實況。消防局表示，市長黃偉哲對於守護城市安全的投入，具體展現在歷年預算編列上。檢視2018年至2026年間的年度歲出預算，消防局預算從17.03億元穩定增長至34.5億元，成長幅度達102.6%；警察局預算亦由63.11億元提升至79.21億元，成長25.51%。且消防局預算八年近乎倍增，充分彰顯市府對消防弟兄安全防護的堅定承諾，這不僅是對基層裝備更新的經費保障，更代表市府持續深化治安維護與救災量能的堅定決心。消防局指出，第一線同仁的生命安全，是市府救災政策的最高準則。目前本市配發之空氣呼吸器總數達1,795組，包含機械式1,545組及數位式250組。市府今年度已確立採購316組呼吸器之目標，預算來源包括南科補助款等多元挹注，展現市府持續充實救災量能的決心。消防局進一步表示，救災裝備不僅比「功能」，更要比「極限環境下的可靠性」。機械式呼吸器因結構純粹、無需電力，在面對高溫、濃煙及劇烈物理衝擊的火場環境下，具備最優異的戰術穩定性，是目前基層同仁最信賴的保命防線。消防局也說，數位式呼吸器雖能提升數據傳輸與監測功能，但必須克服電力耐受性及複雜場域的訊號穩定度。市府採購裝備的核心邏輯，是確保每一項科技導入都能「先過得了實戰檢測」，決不為了追求數字上的「數位化」而犧牲現場的安全閾值。消防局強調，對於未來裝備配置，將採取「混編制」策略，以高穩定性的機械式呼吸器作為救災基底，並結合數位科技進行戰術輔助。按階段、有計畫地汰舊換新，讓科技裝備成為弟兄們的「盾」，而非不可控的變數。消防局進一步表示，針對基層反映的實務需求與建言，將持續傾聽。不僅在於硬體更新，更在於整體權益的提升。 透過「科技輔助」與「務實管理」雙軌並進，打造台南市堅實的救災安全防護網。