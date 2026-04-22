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▲網友爆料JISOO（如圖）主演的《訂閱男友》工作名單中，曾把哥哥金政勳的名字標注在公司代表上。（圖／IG@sooyaaa__）

BLACKPINK成員JISOO親哥哥金政勳日前被爆料是家暴、性侵慣犯，事情爆發後，JISOO透過個人公司BLISSOO與法律團隊發表聲明，強調哥哥的事和自己「完全無關」，且哥哥並不是網友所說的「BLISSOO理事」，表示他僅在公司草創初期有給予協助而已，不過卻有網友發現JISOO所主演的韓劇《訂閱男友》，早期片尾名單中曾把公司代表的名字標注為他的哥哥金政勳，引起許多爭議，為此劇組回應那是工作人員標註錯誤，早在3月初就已經修改完成了。面對哥哥是性侵犯的風波延燒，JISOO的法律代理人出面發表聲明，強調相關案件與藝人本人及公司BLISSOO毫無關聯，聲明指出，JISOO自練習生時期便長期獨立生活，對家人私生活並不知情，也未參與其中；此外，關於外界質疑金政勳參與公司經營一事，律師也明確否認，表示家人僅在公司創立初期提供有限建議，未曾領取報酬或參與任何決策。然而卻有網友翻出JISOO主演影集《訂閱男友》片尾工作人員名單，發現上頭曾標示金政勳為BLISSOO公司代表，掀起質疑聲浪，對此劇組回應「工作人員標記錯誤」，並早已於3月初修正完成。不只《訂閱男友》，韓國網友指出在作品名單中，也曾出現哥哥的名字，因此對於金政勳和JISOO公司完全沒關係一事持懷疑態度。近日多家韓媒爆料，一名現年30多歲的金姓男子涉嫌性侵直播主、散布偷拍影片，而該名男子被指為JISOO的親哥哥金政勳。警方目前已針對「影像恐嚇」與「散布偷拍」等方向擴大調查，事件持續延燒。事件曝光後，自稱為金男妻子的A女也出面指控，表示結婚不到兩週就遭遇家暴，甚至被強迫全裸下跪、施以肢體暴力，事後還被迫發生性關係並遭拍攝不雅影片。她指出，對方多次以公開私密影像作為威脅，讓她身心俱疲、萌生離婚念頭。不過她也特別替JISOO澄清，強調對方對此事毫不知情，「請不要責難她」，呼籲外界將焦點放在加害者行為本身。