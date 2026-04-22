我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒樂天桃猿今（22）日在大本營桃園球場迎戰富邦悍將，桃猿前2局就攻破悍將先發投手游霆崴的投球，一舉攻下3分，桃猿先發投手劉家翔主投5局失1分，加上牛棚投手輪番上陣，成功壓制悍將打線，終場桃猿就以4：2擊退悍將，取得主場2連勝，悍將則是吞下2連敗。劉家翔也奪下生涯首勝。桃猿此役推出劉家翔交手悍將游霆崴，此役桃猿開局就先發制人，開路先鋒何品室融敲出二壘安打，一出局後陳晨威敲出適時安打，替桃猿先馳得點，取得1：0領先。2局下桃猿攻勢再起，李勛傑選到保送，劉子杰敲出二壘安打，桃猿無人出局攻佔二、三壘，馬傑森補上適時安打，加上宋嘉翔高飛犧牲打，桃猿單局再添加2分，取得3：0領先。3局上悍將展開反攻，戴培峰、王念好敲安，劉俊豪靠著失誤上壘，悍將無人出局攻佔滿壘，不過葉子霆敲出雙殺打，悍將換回1分，隨後孔念恩飛球出局，悍將僅追回1分，以1：3落後。5局下桃猿添加保險分，林子偉觸身球上壘，並發動盜壘攻佔得點圈，陳晨威再敲出帶有打點的安打，桃猿取得4：1領先。劉家翔此役主投5局失1分，桃猿在6局上啟動牛棚，莊昕諺、林子崴中繼1局無失分，8局上陳冠宇登板，挨了王勝偉一發陽春砲，悍將以2：4落後。9局上朱承洋登板「關門」，雖然被范國宸敲安，但仍順利抓下最後3個出局數，終場桃猿就以4：2擊退悍將，取得主場2連勝，悍將則是吞下2連敗。