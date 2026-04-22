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中華職棒中信兄弟今（22）日持續作客亞太球場，踢館統一7-ELEVEn獅，兄弟前6局受制於獅隊新洋投銳力獅（Denyi Reyes）的壓制，一度被15上15下，直到李聖裕6局上敲安才讓銳力獅破功，兄弟在7局上突破獅隊牛棚，靠著高宇杰的超前安與宋晟睿的3分砲，單局攻下6分逆轉戰局，加上王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）6局失2分好投，終場就以7：2擊退獅隊，收下本季首次2連勝。兄弟此役推出王牌洋投羅戈交手獅隊新洋投銳力獅，獅隊開局先發制人，兩出局後林子豪敲出二壘安打，潘傑楷敲出適時安打，獅隊先馳得點，取得1：0領先。4局下獅隊靠著朱迦恩的陽春砲，取得2：0領先。銳力獅今日初登板就驚豔全場，前5局演出15上15下，還送出5次三振，頗有挑戰「完全比賽」氣勢，不過6局上面對首位打者李聖裕就被敲安，無安打破功，但銳力獅不受影響，還是穩定抓下3個出局數，完成6局的投球。獅隊7局上啟動牛棚，鄭副豪登板，兄弟也掌握換投機會發動反攻，岳東華敲出二壘安打，黃韋盛補上帶又打點的安打，兄弟追回1分，以1：2落後，隨後許基宏又選到保送，兄弟無人出局攻佔一、二壘。獅隊決定換投，由吳承諭登板「拆彈」，雖然解決王威晨，但被王政順敲出追平比分的安打，雙方回到原點，形成2：2平手，此時高宇杰跳出來當英雄，敲出超前比分的安打，兄弟逆轉取得3：2領先。宋晟睿在傷口上灑鹽，敲出3分砲，兄弟將比數改寫為6：2領先。8局上兄弟攻勢再起，岳政華失誤上壘，江坤宇兩出局後觸身球上壘，王政順把握得點圈，替兄弟攻下此役第7分，取得7：2領先。羅戈此役主投6局失2分，退場時為勝投候選人，兄弟7局下啟動牛棚，錢可倫、陳琥中繼1局無失分，9局下謝榮豪登板關門，演出3上3下，終場就以7：2擊退獅隊，收下本季首次2連勝。