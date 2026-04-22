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PCB廠金居繼昨（21）日爆出逾1.1億元的天價違約交割後，今（22）日再度爆出超過2千萬元的違約案。根據主管機關最新公告資訊，金居的違約交割宛如連環車禍。今日最新通報的違約交割案來自聯邦證券忠孝分公司，金額達2343萬7500元。然而就在短短24小時前，群益證券西松分公司才剛通報高達1億1083萬元的金居違約交割帳款。兩日累計超過1.34億元的違約，成為今年以來台股單筆最嚴重的爆雷。金居股價21日強勢衝上416元的歷史新天價，今日盤中股價持續劇烈震盪，終場量縮至8827張，以平盤價393元作收。若透過台股現行的「T+2」交割制度回推交易日，22日2343萬違約交割，源自於20日的交易。當天金居股價強勢大漲9.93%、收在404元。而21日高達1.1億元的破紀錄違約交割，推算則是17日交易結果。盤點今年其他的違約苦主，櫃買市場還包含了4月14日光通訊廠聯亞的6889萬元，以及1月15日環宇-KY的1072萬元；集中市場則有3月5日記憶體廠旺宏的5902萬元。