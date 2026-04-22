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▲陳妍希曬出律師函，透露已對造謠者申請強制執行。（圖／北京星權律師事務所微博）

女星陳妍希和中國男星陳曉2016年結婚，去年宣布9年婚姻告終，不過和陳曉婚姻期間，一直遭到對方的瘋狂粉絲造謠攻擊，讓她忍無可忍決定在離婚後提告，後來法院判陳妍希勝訴，對方須賠付陳妍希4萬元人民幣（約台幣18萬元），然而至今對方都不願意履行法律責任，因此陳妍希透過律師向法院申請強制執行，相關律師函也曝光，其中陳妍希的名字意外成為熱搜焦點，原來陳妍希並非她的本名，而是陳玫璇，掀起許多網友討論。一名化名「藍色的林」的網友，自2018年至2025年間，多次在社群平台發布侮辱與誹謗言論，對陳妍希造成名譽損害，為此陳妍希忍無可忍決定提告，案件進入司法程序後，法院於2025年12月判決該網友構成侵權，須公開道歉10日並賠償4萬元人民幣（約台幣18萬元），儘管對方提起上訴，二審仍維持原判陳妍希勝訴。然而判決生效後，被告至今完全沒有要履行相關義務的意思，本月20日陳妍希透過律師向法院正式申請強制執行，要求對方履行賠償與道歉責任，同時在社群曬出律師聲明，值得注意的是，相關法律文件中寫的是她本名「陳玫璇」，讓許多粉絲現在才知道「陳妍希竟然不是本名！」除了積極維權，陳妍希也展現公益心，她表示未來若成功取得賠償金，將全數捐贈給公益機構，用於回饋社會。希望能藉由本次案例告訴網友言論自由並非毫無界線，若是無止境的持續造謠，有一天是需要付出相對應代價的。