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兩艘船隻遭到革命衛隊扣押

美國總統川普21日宣布延長為期兩週的美伊停火協議，並稱將延長至伊朗提出一份「統一方案」，川普認為伊朗政府內部存在嚴重分歧，是雙方無法進行談判的原因。不過，伊朗外交官員表示，美國必須先解除對伊朗船隻與港口的封鎖，如此伊朗才會派出代表團去巴基斯坦進行下一輪的談判。根據《美聯社》報導，伊朗駐埃及使團團長普爾（Mojtaba Ferdousi Pour）表示，美國必須解除對伊朗的封鎖，這是任何進一步停火談判在伊斯蘭馬巴德舉行的先決條件。普爾說與巴基斯坦調解人的溝通正在進行中，但是「我們不會在威脅之下進行談判，在解除封鎖之前，我們不會前往伊斯蘭馬巴德」。普爾更批評美國利用停火作為藉口，持續集結更多兵力，以便隨時恢復對伊朗的軍事行動，「在公開場合，他們說的是一套；但在檯面下，他們說的和做的卻是另一套」。革命衛隊今日在荷姆茲海峽攻擊了3艘試圖通行的船隻，並扣押了其中兩艘。革命衛隊表示，被扣押的船隻分別是「MSC Francesca」號和「Epaminondas」號，並稱它們與「敵人」有關，在未獲得必要許可的情況下通行，篡改導航系統，危害海上安全。分析認為，革命衛隊此舉是對於美國封鎖伊朗船隻的報復，試圖藉此證明荷姆茲海峽仍在伊朗的控制和管控之下。