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中東戰火掀起的能源震盪，正悄悄往大馬每個家庭的餐桌與荷包蔓延。馬來西亞政府近日公開示警，這波全球能源危機已經不單純是短期衝擊或油價波動的問題，接下來勢必會一層層堆疊到運輸成本、物流、原料、食品甚至服務業身上，民眾的日常開銷恐怕難以倖免，連帶就業市場也可能出現後續效應。根據大馬媒體報導，馬來西亞經濟部長阿克馬4月21日透過全國電視演說指出，大馬目前已經從一開始的即時危機應對，轉入持續管理成本壓力的新階段。他坦言，儘管能源成本上升目前還沒對勞動市場造成太大衝擊，但政府絕對不敢鬆懈，因為根據過往經驗，能源價格對就業的影響通常會滯後一段時間才會顯現，等到失業率真的浮上檯面，往往已經來不及應變。為了替民眾荷包止血，馬來西亞財政部選擇從油價下手。4月22日，大馬財政部連續第2週調降燃油零售價，其中西馬柴油每公升一口氣下調0.85令吉（約新台幣6.8元）至5.12令吉（約新台幣40.96元），降幅相當有感；東馬柴油則維持每公升2.15令吉（約新台幣17.2元）不變。在汽油方面，開放給新加坡等外國人購買的RON97汽油也調降0.25令吉（約新台幣2元），每公升售價來到4.85令吉（約新台幣38.8元）；無補貼的RON95汽油同步調降0.15令吉（約新台幣1.2元），每公升3.87令吉（約新台幣30.96元）；至於受補貼的RON95汽油則維持每公升1.99令吉（約新台幣15.92元）不變，政策刻意拉出一條「保護一般民眾、有條件放手市場」的雙軌線。除了油價補貼，聯邦政府也從公部門自身開刀節能。團結政府發言人法米4月22日在記者會上透露，自4月15日推動公務員居家辦公措施以來，截至4月21日為止，已有約15萬5000名公務員參與，粗估省下約33萬4000公升燃油，換算金額將近68萬令吉（約新台幣544萬元）。這不只是數字上的節約，更被外界解讀為政府釋出「與人民一起勒緊褲帶」的政治訊號。分析認為，馬來西亞這波政策節奏相當謹慎，一方面要穩住民生物價、避免通膨失控，另一方面又得避免補貼吃掉政府財政空間。對安華政府來說，中東戰火遠在千里之外，但真正考驗的，其實是大馬能否撐過這場從加油站一路燒進廚房的「慢速能源風暴」。