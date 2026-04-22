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日本不再只靠外交援助交朋友，這次他們打算「帶著武器出門」。日本首相高市早苗修訂《防衛裝備轉讓三原則》、大幅放寬殺傷性武器出口後，正式把軍事外交列為國家戰略新重點。她將在5月初黃金週期間親自出訪越南與澳洲，推銷日本放寬軍備出口的新政策；防衛大臣小泉進次郎也將同步前進印尼與菲律賓，4位高層輪番上陣，意圖相當明顯。根據日媒報導，日本政府此次大幅鬆綁軍備出口規範，舉凡飛彈、驅逐艦等過去被列為敏感的殺傷性武器，如今都納入可出口清單。小泉進次郎接受《日經新聞》專訪時坦言，他對深化與東南亞國家的安全合作抱持極高期待，並透露菲律賓、印尼對採購日本軍備的興趣相當濃厚，未來可出口的武器範圍也不僅止於軍艦，還將擴及防空飛彈與無人機。事實上，菲律賓稍早前已接收首批日本製防空雷達。《日經新聞》進一步披露，菲方也已向日方表達有意採購日本海上自衛隊的二手「阿武隈」級驅逐艦，以及日本陸上自衛隊的03式中程地對空飛彈（Chu-SAM），日本取消軍備出口限制後，日菲雙方的安全合作可望再升一級。「日本政府正積極透過軍事手段達成外交目的。」日本外務大臣茂木敏充4月21日在記者會上毫不避諱地指出，轉讓防衛設備有助於為日本打造理想的安全環境，外交意義極其重大。高市早苗也補充，日本陸續收到不少夥伴國對日本自主研發軍備表達濃厚興趣，希望依據對方需求進行裝備轉讓，此舉不只能提升彼此的防禦能力，還能協助預防衝突發生，最終也等於替日本自身的安全加上一道保險。長年以來，日本主要透過政府開發援助（Official Development Assistance，ODA）經營雙邊關係，重點多集中在非安全領域。但在國際局勢動盪、地緣政治牽動全球供應鏈的此刻，積極推進安全合作已成為日本外交戰略不能再迴避的關鍵題。據日媒分析，高市政府之所以格外重視對澳洲與菲律賓的軍備出口，原因在於這2個國家都能協助日本共同應對中國在海上的擴張態勢，日本同時也希望趁勢打開東南亞與印度的軍火市場。不過，日本防衛產業想「半路插隊」全球軍火賽局，勢必得面對激烈競爭。分析指出，國際武裝衝突頻傳，各國對彈藥與軍事物資的需求快速攀升，日本此時鬆綁出口規定確實有利可圖，但光是印度市場，俄羅斯軍火就已佔36%、法國佔33%，想撼動這樣的既有版圖並不容易；此外，要打破中國在泰國與馬來西亞最大軍備供應國的地位，同樣是一場硬仗。儘管日本官方積極向外推銷防衛產業，國內輿論卻有不同聲音。有日媒認為，當局在審核殺傷性武器出口時留下了灰色地帶。《朝日新聞》社論就指出，新規雖明文禁止向交戰國出口裝備，但同時也保留「特殊情況」的例外彈性，讓日本可在安全需求考量下放行。由於「特殊情況」定義不清，無法保證轉讓出去的裝備不會成為區域緊張升溫的導火線，甚至讓武器最終流入恐怖組織手中。曾在過去力阻自民黨鬆綁軍售規定的公明黨高層也提出警告：「裝備一旦出口，當局就無法完全掌控後續流向。」這句話，或許正是高市早苗這場軍事外交出訪路上，最不該忽略的風險提醒。