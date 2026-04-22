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中華職棒樂天桃猿22歲新秀投手劉家翔今（22）日迎接本季初登板，對富邦悍將繳出5局失1分的好投，拿下個人在中職生涯的首勝。劉家翔賽後表示，這一勝代表自己的努力沒有白費，他坦言，看到室友曾家輝在一軍發光發熱，自己也有想過「什麼時候可以換我」，今日先發前，劉家翔只記得曾家輝跟他說「想吃海底撈」，如今首勝到手，劉家翔笑說，「今天我請客沒關係。」劉家翔現年22歲，畢業於穀保家商，2022年選秀第3輪入隊，本季初登板對悍將繳出5局失1分（0責失分）的好投，僅用51球（36好球），被敲出3安，送出2次三振，桃猿從6局開啟用「鐵牛棚」，替劉家翔守住領先優勢，最終以4：2擊退悍將，劉家翔職棒生涯首勝到手。劉家翔賽後表示，這一勝代表自己的努力沒有白費，「從進來（球隊）到現在，起起伏伏比較大，我覺得今年有比較找到自己的節奏。（這一勝）對自己的肯定吧。進職業也有一段時間了，現在職業汰換率很快，有把成績投出來就比較好。」劉家翔表示，一直以來上場都沒有特別強求何時要拿下生涯首勝，登板就是將教練團交代的任務達成，此役僅用51球完成5局的任務，第6局並沒有續投，「教練有說，因為這是今年的第一場，希望我可以在好的地方結束，教練團可能也有考量。」劉家翔坦言，看著室友曾家輝在一軍繳出好投，自己多少也有會想說「什麼時候可以換我」，「我們宿舍同一間，也住在一起，所以都會相互討論。」劉家翔透露，2人都會交換投球心得，「他看到我投不好的地方會跟我講，我有發現的地方也會去跟他說。」被問到本季初登板前，曾家輝有沒有說過讓他印象深刻的話，劉家翔想了想，「好像沒有耶！我就記得他說今天要吃海底撈，他昨天就是突然說他想吃海底撈。」拿下首勝後，劉家翔笑說，「今天我請客沒關係。」劉家翔感謝投手教練川岸強的栽培，「這一勝也算是對他報答的方式，教練從我剛進來那一年就看著我，雖然他後面上去一軍，還是都還蠻關注我的表現。」桃猿總教練曾豪駒賽後大讚劉家翔表現非常棒，「好球率非常高，那不管是在速球、變化球控制得非常好，也幫球隊吃下5局。」桃猿教練團只讓劉家翔投5局，曾總解釋，換投與否非常掙扎，「第5局在投球的控制、球威都有下降，我們想說這是他第1場勝利，等了4年，當然就是全部學長幫他拿勝利，讓他有好開始。」曾總指出，劉家翔明日會先下二軍，之後仍會有一軍先發的機會，「先在二軍做準備，相信今天好的投球內容，會帶給他整個後續在一軍出賽的感覺。」