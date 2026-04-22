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在馬來西亞爭議已久的鞭刑存廢戰，4月22日終於迎來一場關鍵交鋒。馬來西亞聯邦法院當天作出具指標意義的裁決，3名主審法官以2比1的多數意見，駁回3名囚犯要求撤銷鞭刑的司法審核申請，正式認定鞭刑並未違反聯邦憲法。這項判決不只讓這3名囚犯翻案無望，也等於為大馬沿用至今的鞭刑制度再度蓋上一枚合憲印章。根據大馬媒體報導，聯邦法院首席大法官旺阿末法立4月22日宣讀多數裁決時表示，鞭刑並不屬於「殘酷、不人道或具歧視性質」的刑罰，沙巴與砂拉越大法官阿茲扎也採相同立場；唯獨聯邦法院法官李瑞成持異議，直言鞭刑已經違憲、應予廢除，3位大法官的拉鋸讓這項判決更顯張力。本案3名申請人在訴狀中主張，鞭刑侵犯他們依據聯邦憲法享有的生命權，以及「法律之前人人平等」的基本憲法權利，並特別援引一起囚犯遭鞭笞後死亡的真實案例，指鞭刑具有致命風險，絕非單純的肉體懲罰。不過，旺阿末法立在判詞中指出，就憲法層面而言，鞭刑並非「殘忍、壓迫及有辱人格」的刑罰。他強調，鞭刑的目的從來就不是要致人於死地，這一點與直接剝奪生存權的死刑有著本質上的差異，因此鞭刑並未牴觸聯邦憲法賦予人民的生命權，申請人所提出的主張並不構成撤銷鞭刑的法律依據。旺阿末法立進一步把皮球踢回立法機關。他直言，若鞭刑或其他刑罰引發道德或社會層面的爭議，應由國會來決定是否修正相關法律，而不是由法院越俎代庖，這番話也被外界解讀為司法對立法權的一次明確退讓，等同把廢除鞭刑的主戰場重新推回政治場域。持異議的法官李瑞成則不假辭色地指出，鞭刑不僅侵犯生命權，也損害人性尊嚴，更傷害法律應有的平等保護原則，他直言這項刑罰「已然違憲，應當廢除」。這番少數意見雖然未能改變此次判決結果，卻為未來可能發起的下一輪法律戰留下關鍵伏筆。分析指出，馬來西亞的鞭刑制度長年受到國際人權組織批評，但在大馬本地社會仍具相當支持度，尤其在面對毒品、性侵、非法入境等罪行時，鞭刑常被視為具嚇阻作用的重要刑責。這場裁決雖然為鞭刑畫下「合憲」的句點，但也再次提醒外界，這場涉及人權、司法與社會價值觀的拔河，短期內仍不會落幕。