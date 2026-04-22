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雖然美國與伊朗的談判前景不明，但華爾街似乎試圖忽略伊朗局勢的影響，投資人持續押注能源危機已經成為過去式，美股22日開盤後主要指數齊漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲440.02點或0.90％；標普500指數上漲56.29點或0.80％；那斯達克指數上漲239.253點或0.99％；費城半導體指數上漲72.03點或0.75％。根據《CNBC》報導，川普宣布停火協議延長，加上樂觀的企業財報表現，提振了投資人的樂觀情緒。雖然美伊談判前景仍然如墜迷霧，目前雙方都表現出無意派出代表團前往巴基斯坦的態度，與此同時，伊朗在荷姆茲海峽還扣押了兩艘貨櫃船。儘管地緣政治不確定性仍在，摩根大通資產管理全球市場策略師史蒂芬妮（Stephanie Aliaga）表示，受AI熱潮與生產力提升帶動，預計市場漲勢仍將持續。「就中東衝突而言，我們顯然還沒有到『完全無風險』的階段，但市場是前瞻性的，現實是我們仍處於降溫的路徑上」。史蒂芬妮補充指出，「我們還不知道中東情勢的具體細節與時程架構，這對市場來說仍是一項風險，尤其是在市場如此迅速地反映『風險已解除』的情況下，因此短期內會出現一些震盪。但最終來看，這些都只是上升趨勢上的顛簸」。Eastspring Investments首席經濟學家法里斯（Ray Farris）表示，「市場認為這場戰爭最糟糕的情境大概已經過去了」，投資人原本就預期川普總會找到延長停火的方法，因此市場正在將焦點重新轉回企業的獲利表現。焦點個股方面，台積電ADR盤中上漲1.06％、輝達股價下跌0.085％，波音最新財報表現優於預期，盤中股價上漲3.57％。